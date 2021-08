Outlet, ruba capi griffati e occhiali ma schiva l'arresto. «Sono cleptomane, ho il certificato»

A volte un pezzo di carta può tirarti fuori dai guai. Lo sa bene una sessantenne affetta da disturbi di bipolarismo e cleptomania, che grazie al certificato medico che attestava la sua malattia ha schivato l'arresto per furto. La donna, originaria della Liguria, sabato era arrivata al Fidenza Village, come una normale cliente, alla ricerca di un capo firmato.

Entrata in alcune boutique, aveva arraffato capi di abbigliamento e occhiali griffati, per un valore di oltre mille euro. I suoi movimenti però non erano sfuggiti al personale dei negozi e ai vigilantes. Una volta fuori, la sessantenne è stata fermata dagli uomini della sicurezza, che l'hanno trattenuta in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

Quando i militari l'hanno accompagnata nella caserma di via Trento, la donna si è giustificata, mostrando un certificato medico che attestava di essere affetta da disturbi di bipolarismo e cleptomania: un vero e proprio «jolly» che le ha evitato l'arresto per furto. E così è stata solo denunciata a piede libero.

Ma la merce griffata, che fine ha fatto? La donna ha deciso che era di suo gradimento e quindi ha pagato tutto: più di mille euro. Si vede che per lei ne valeva la pena.

