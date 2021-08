Quei trecento in pista tra balli clandestini, assembramenti e zero mascherine

Riaperture sì, riaperture no? Mentre il Governo discute di scelte importanti riguardanti il settore della «movida» e dell'intrattenimento serale, c'è chi ha preso l'iniziativa ripristinando l'attività in modalità «pre-Covid», nonostante il protrarsi dello stato d'emergenza. È il caso di un locale alle porte di Parma, uno dei tanti che nell'ultimo anno e mezzo ha dovuto fare i conti con le ripercussioni della pandemia sul giro d'affari legato al divertimento notturno. Eppure, da nord a sud della penisola, le regole parlano chiaro: divieto assoluto di creare assembramenti sulle piste da ballo. Al chiuso così come all'aperto. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sul tipo di eventi organizzati nel locale in questione, la «Gazzetta» è andata a verificare di persona la situazione domenica scorsa.

Alle 23 la festa è già iniziata con tanto di luci, danze e cocktail. Il richiamo della musica è forte già ai cancelli, dove un paio di uomini della «security» ispezionano scrupolosamente i clienti al volante. I controlli durano più del dovuto, quasi come se i due «buttafuori» fossero a conoscenza dell'irregolarità della serata. E l'evidenza non tarda ad arrivare. Superato l'ingresso e arrivati al giardino, l'immagine parla chiaro: decine e decine di giovani intenti a ballare ammassati in pista, tutti rigorosamente senza mascherina. Persino il personale del locale ne è sprovvisto, fatta eccezione per qualche uomo della sicurezza. I dispositivi di protezione individuale scarseggiano e lo stesso dicasi per i gel disinfettanti, i famosi «dispenser» diventati parte integrante della nostra quotidianità. Anche questi domenica sera sembravano essere del tutto assenti.

L'unico strumento di prevenzione intravisto è il sistema di tracciamento. Ai clienti in fila viene chiesto di scansionare un «QR code» all'ingresso che rimanda a una pagina web dove poter inserire i propri contatti e dati anagrafici. «Serve a rintracciarvi se c'è un positivo – dice il buttafuori all'entrata –. Siete fortunati che abbiamo finito i fogli di carta, sennò stavamo qui mezz'ora», conclude ridendo.

Colpisce l'assoluta facilità e disinvoltura con cui una festa di questo tipo ha luogo a pochi chilometri da Parma. Nessuno si fa troppi scrupoli nello stare a stretto contatto con le altre persone, nonostante l'aumento dei contagi e il diffondersi della variante Delta soprattutto tra i più giovani e i non vaccinati. Persino il fotografo del locale non sembra dare peso a certi comportamenti. E anzi gira tra i clienti, immortalandoli in pista, sui divanetti o in posa vicino al bancone dei cocktail.

Un palco con tanto di casse, faretti e subwoofer alimenta il dj set che fa ballare circa trecento giovani. L'età media è di poco superiore ai vent'anni. Qualcuno si aggira con la faccia stralunata, lasciandosi alle spalle l'inconfondibile odore di cannabis.

Sono più di cento le macchine parcheggiate fuori. Molti ragazzi indugiano a entrare, formando dei sospetti raggruppamenti nella penombra. Il flusso dei clienti comunque prosegue fin dopo mezzanotte. «A che ora chiudete stasera?», prova a chiedere un giovane. «Vuoi dire domani mattina», risponde scherzando il «buttafuori».

Fatta eccezione per l'indifferenza verso le misure di sicurezza sanitaria, la serata è comunque trascorsa senza apparenti incidenti o problemi d'ordine pubblico. Una festa in sordina come tante, una storia di ordinaria routine di quest'estate italiana.

r.c.