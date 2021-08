Salso, donna aggredita da un rottweiler

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'aggressione da parte di un rottweiler ad una cittadina salsese mentre era con il suo cagnolino al guinzaglio. «Come ogni mattina, da quasi 12 anni, alle 7,30 passeggiavo in viale Matteotti con il mio meticcio di 9 chili - racconta la salsese che ha scritto al Comune per chiedere che venga reso obbligatorio l'uso della museruola nei casi previsti dalla legge- quando vicino a via Corridoni, il mio cane abbaia ad un rottweiler che si trova dall'altra parte della strada. Episodio quotidiano, inevitabile incontrarlo: cerco sempre di evitarlo ma questa volta il rottweiler inizia a saltare e a tirare la sua conduttrice che per trattenerlo si aggrappa alla cancellata del Villino Catena. Corro in via Corridoni ma vedo il rottweiler che, liberatosi dal guinzaglio, galoppa verso di me attraversando la strada. Ho preso in braccio il mio cagnolino e cercato di ripararmi nell'incavo agli angoli della cancellata “Tommasini”». Panico: «Sento il rottweiler saltarmi sulla schiena più volte, aspettavo solo mi morsicasse, come fece un suo simile 9 anni fa quando morsicò il mio piccolo che, anche allora, tenevo in braccio per proteggerlo. Allora accadde che lo portai a casa sanguinante e perse due denti. Questa volta posso dire che è andata bene. La signora che lo “conduceva al guinzaglio”, si fa per dire, lo ha recuperato e se ne è andata intanto che io correndo mi allontanavo». «Con questa mia denuncia pubblica che ho inoltrato anche all'amministrazione comunale con lettera, chiedo che prenda una decisione riguardo l'assoluta necessità di emettere una delibera affinché venga reso obbligatorio l'uso della museruola nei casi previsti dalla legge. E' incomprensibile perché non si riesca a procedere velocemente con un tale provvedimento per la tranquillità di tutti, considerando che gli episodi che vedono questa razza spesso coinvolta, sono frequenti» conclude.

r.c.