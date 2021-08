Vaccinato il 53,4% dei giovanissimi

Monica Tiezzi

I giovanissimi a Parma continuano a dare il buon esempio e a trascinare una campagna vaccinale che a tratti mostra stanchezza e che vede ancora una quota preoccupante di adulti «scoperta» di fronte al rischio del coronavirus.

I ragazzi fra i 12 e i 19 anni che hanno iniziato il ciclo vaccinale con almeno una dose, o che lo hanno già concluso anche con la seconda o con il farmaco monodose, erano ieri 17.478, ossia il 53,4% del totale dei 32.702 ragazzi e ragazze in quella fascia di età residenti a Parma e provincia. Un dato ragguardevole, se si considera che i giovanissimi sono stati una delle ultime categorie per le quali si è aperta la prenotazione.

I ragazzi parmigiani fra i 12 e i 19 anni, poi, brillano anche rispetto alla media nazionale: ieri (dati del report in continuo aggiornamento del ministero della Salute) la percentuale era del 48,9%. Ma vanno bene (sempre dato nazionale) anche i ventenni, con quasi il 70% che ha iniziato o già concluso il ciclo, mentre i quarantenni sono fermi al 68% e i trentenni al 64%. Insomma, minore è l'età, maggiore la voglia di vaccinarsi.

Lo dimostrano anche i dati sui vaccini «a libero accesso», ossia senza prenotazione, per la fascia 12-19.

L'iniziativa è partita a Parma (come in tutta la Regione) il 16 agosto all'hub vaccinale della Gazzetta, in via Mantova, e ieri anche nei centri vaccinali di Langhirano e Borgotaro.

Finora si sono avvalsi di questa opportunità, che permette di snellire la procedura, 541 fra minori e neo maggiorenni in via Mantova, una ventina alla Casa della Salute di Langhirano e 15 nella sede Avis di Borgotaro.

In tutto 574 ragazzi, un risultato del quale Ines Tollemeto, referente medico dell'hub vaccinale della Gazzetta, si dice «soddisfatta. Temevamo un afflusso incontrollato, che avrebbe potuto mettere in crisi il lavoro programmato nell'ex centro stampa, che viaggia a pieno orario sulle 800 vaccinazioni giornaliere prenotate. Invece ragazzi e famiglie si sono presentati in numeri gestibili, mostrando pazienza e calma».

Il giorno con il maggior afflusso è stato il 19 agosto con 120 vaccinazioni a libero accesso, mentre dal 20 del mese i numeri si sono stabilizzati sulle 50 somministrazioni giornaliere.

Ieri le vaccinazioni «libere» dei 12-19enni sono state 48. Al lavoro nell'hub della Gazzetta sei medici e 14 fra infermieri e assistenti sanitari distribuiti su 10 ambulatori.

Le vaccinazioni senza prenotazione (solo per i giovanissimi e solo per la prima dose) continuano - per questa settimana - in via Mantova fino al 29 agosto (ad eccezione di venerdì 27), dalle 7.30 alle 13.30; il 26 agosto l'apertura è fino alle 20.

Sempre in città, a Moletolo, il Pala Ponti è aperto da domani al 29 agosto, dalle 7.30 alle 20. Il centro di Langhirano alla Casa della Salute è aperto domani e il 27 agosto dalle 8 alle 20.30. Il centro di Vaio (Fidenza) è aperto oggi e il 26 agosto dalle 8 alle 14 e il 27 dalle 7.30 alle 20. Il centro di Borgotaro (sede Avis) è aperto il 26 agosto dalle 8.30 alle 14.30. I prossimi calendari con le aperture sul sito www.ausl.pr.it.

L'Ausl raccomanda i ragazzi e le ragazze a presentarsi al centro vaccinale almeno 30 minuti prima dell'orario di chiusura. I maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati.

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori.

«Nel caso uno dei due genitori non sia d'accordo sulla vaccinazione, purtroppo non siamo in grado di eseguire la somministrazione. È già successo» avverte Tollemeto.

Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su «Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili», quindi su «Persone dai 12 anni in su».