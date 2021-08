«Fuoco e fiamme nei cinque incontri con persone libere e irregolari»

Basta con l'ossimoro degli incontri in videoconferenza e basta anche con le discussioni sui social, dove alla fine non si dialoga ma si sparano sentenze. Il dibattito, quello vero, ha bisogno del faccia a faccia. Meglio ancora se con personaggi scomodi e schietti, anzi, «irregolari e liberi». Questo è l'identikit dei cinque ospiti che Luca Sommi, scrittore, giornalista e conduttore televisivo, porterà sul palco del Cubo, in via Spezia 90, durante il ciclo di incontri dal titolo «Invito all'ascolto». Si partirà venerdì per terminare il 17 settembre (che è sempre venerdì): durante i cinque appuntamenti sul palco si alterneranno il giornalista Peter Gomez, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, lo chef Gianfranco Vissani, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi mentre Giampiero Mughini, giornalista e polemista di razza, chiuderà il ciclo di dibattiti «in cui ci saranno fuoco e fiamme, perché farò domande scomode, dure, senza concedere sconti a nessuno», promette Sommi.

Visti i nomi che si alterneranno al Cubo, l'effetto Valium è scongiurato. «Porto sul palco degli irregolari che nella vita hanno lottato per essere indipendenti e liberi. Mi piacciono le intelligenze dinamiche, le persone che non rispondono a disco fisso, ma che pensano e che rispondono in base alla domanda che gli fai». Perché solo così, pensando e dialogando uno davanti all'altro, si può uscire dalla bolla in cui ci ha costretti la pandemia. «Sui social sentenziamo e basta. Ieri eravamo tutti virologi, oggi, con la crisi afghana, siamo tutti esperti di geopolitica. A volte è giusto fermarsi ad ascoltare le parole di quelli che non parlano per slogan, ma che pensano prima di rispondere».

Covid e riforma della giustizia saranno i binari su cui si muoverà la chiacchierata con Peter Gomez, «uno dei più grandi giornalisti di giudiziaria con cui sarà interessante capire se con la riforma aumenterà l'effetto impunità».

Con il conduttore de «La Zanzara», su Radio 24, si esplorerà il mondo della sessualità (sempre più virtuale) al tempo della pandemia, perché «Cruciani è uno che, in modo poco ortodosso, è capace di mischiare politica, sesso, a cui ha dedicato un libro, e trasgressione. Uno che ha portato il dibattito politico all'altezza del bar per parlare alle persone comuni».

Il terzo ospite di Sommi sarà il capostipite degli chef-celebrità, quel Vissani «che cucinava per Massimo D'Alema, mentre ora simpatizza per Matteo Salvini». Già questo basterebbe a fargli guadagnare un posto nella scuderia di Sommi, che lo descrive con toni entusiastici. «È un uomo libero, senza remore. È l'anarca di Jünger. È uno degli chef più geniali d'Italia, tutto istinto, e forse il primo chef mediatico».

Con Scanzi, invece, «parleremo di tutto, della straordinaria annata dello sport italiano, ma anche di pandemia e politica». Per spingersi oltre: «Cercherò di svelare lo Scanzi più nascosto».

Infine, Giampiero Mughini. «Lui scatterà una fotografia dell'Italia, per mostrarci come è cambiata dagli anni 70 ad oggi sotto ogni profilo. Ma ci sarà spazio anche per qualche domanda sulla sua amata Juventus». Sperando presto di rivedere un Parma-Juve, ovviamente in serie A.

P.Dall.