«Siamo fuggiti dall'orrore»

La piccola Assia, di soli 44 giorni, è scesa dal pullman poggiata su un cuscino tra le braccia della mamma. È lei la più giovane dei profughi afghani giunti ieri sul nostro territorio. Si tratta in tutto di trenta persone - di cui sei bimbi - in fuga dall'Afghanistan e atterrate lunedì a Fiumicino dopo un difficile viaggio iniziato sabato scorso da Kabul.

Le quattro famiglie sono ospitate per il periodo di quarantena (dieci giorni in tutto) nei due Covid hotel - uno a Pontetaro e uno a Sissa-Trecasali - messi a disposizione dell'Azienda Usl.

L'attività di accoglienza è coordinata dall'agenzia regionale di Protezione Civile (ambito di Parma), in collaborazione con l'Ausl e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile.

I profughi afghani - persone che prestavano servizio all'interno della missione Italia-Nato e i loro familiari -sono arrivati a Pontetaro ieri alle 13, a bordo di tre pullman dell'esercito scortati dai Carabinieri. Con loro anche gli altri ottanta uomini e donne poi ospitati a Piacenza.

«Siamo contenti di essere qui – afferma in un italiano traballante Nargis Mosavi, una giornalista 25enne di una emittente televisiva afghana –. Sono riuscita a scappare assieme a tutti i miei familiari, siamo dieci persone. Ora non sappiamo cosa ci aspetta ma il fatto di non essere più in mezzo a quell'inferno ci solleva».

«I talebani passano casa per casa e fanno quello che vogliono - prosegue la giovane giornalista -. Appena è stato possibile siamo fuggiti dalle nostre case, precipitandoci in aeroporto».

Il viaggio da Kabul a Parma è durato ben quattro giorni. «Siamo partiti sabato da Kabul, per poi fare tappa a Islamabad (capitale del Pakistan ndr) e in Kuwait - racconta -. Abbiamo quindi atteso il volo per Fiumicino e ora eccoci qua, stanchi ma più tranquilli rispetto a quattro giorni fa».

Altri hanno atteso per giorni davanti all'ambasciata italiana a Kabul. «C'erano migliaia di persone accalcate - sottolineano altri -. Siamo distrutti dalla stanchezza e dal viaggio, ma felici di non rischiare di venire uccisi dai talebani».

Tra i bambini ospitati a Parma c'è Yasmina, una bimba di tre anni, scesa dal pullman scalza, tenendo tra le mani una borsa con i propri vestiti. Con lei anche Raima, una nonnina ottantaduenne molto provata dal viaggio, ma comunque sorridente. «Grazie» continua a ripetere a tutti i volontari che le offrono acqua e cibo. «Siamo felici di essere in Italia» commentano altri, mentre attendono di entrare in hotel.

Nel cortile davanti all'albergo corre felice una bambina, giocando con un palloncino rosso a forma di cuore. A tutti quelli che la salutano risponde mandando un bacio. «Grazie per l'accoglienza - commenta in inglese il padre Hamid -. Abbiamo lasciato tutto quello che avevamo e ora siamo qui soli e senza più nulla. Stiamo vivendo un dramma tremendo, ma la vicinanza dimostrata dal Governo italiano ci è di grande aiuto. Speriamo, un giorno, di poter tornare nella nostra patria».

«I talebani sono peggio di come appaiono - continua -. Non si fanno problemi ad uccidere la gente, fanno del male alle donne, e pretendono che tutti seguano le regole che impongono. Vogliono uccidere tutti quelli che hanno avuto a che fare con le forze occidentali e il precedente governo, vogliono fare piazza pulita di tutti».

Luca Molinari