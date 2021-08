In tanti da Parma a Rimini per il Meeting di Cl

Giovanna Pavesi

Cambia insieme a chi vi partecipa, adattandosi ai tempi e alle trasformazioni del mondo. Ma, più di tutto, il Meeting di Rimini, organizzato ogni anno dal movimento cattolico di Comunione e Liberazione, nell'area fieristica della città romagnola, propone riflessioni diverse, aperte a chiunque. Quest'anno, da Parma e provincia, la delegazione era composta da circa 30 persone, di varie età diverse.

Tra loro, qualcuno è andato da visitatore, mentre altri hanno fatto i volontari. «Vengo qui da 25 anni, da quando andavo alle scuole superiori. Ho fatto il volontario negli anni dell'università, poi ho iniziato a venire con la mia famiglia, i miei figli e gli amici ed essere qui è sempre bello», racconta Andrea Sinigaglia, direttore della Scuola di cucina di Colorno (l'Alma) e referente di Cl a Parma, che descrive il Meeting come «un bel luogo per tutti, dove si può sempre invitare qualcuno» e dove esiste una proposta culturale, con la possibilità di seguire incontri e vedere mostre, approfondendo temi trasversali. Anzi, «laici».

Nei padiglioni delle Fiere di Rimini c'erano altri frammenti di Parma: dalla mostra dedicata a don Camillo (dal titolo «120 meno 50 uguale 70»), alla partecipazione dell'amministratore delegato di Dallara, Andrea Pontremoli al talk «Dalla terra dei motori al futuro della terra».

Per questa edizione, a cui era possibile accedere attraverso l'esibizione di un Qr code, con prenotazione obbligatoria, il Meeting è tornato in presenza (l'anno scorso, causa Covid, gli appuntamenti erano in rete).

«L'effetto del ritorno è bellissimo, sia per le mostre e per gli appuntamenti, ma soprattutto perché questo è un grande posto di incontro, dove darsi appuntamento o invitare altri a conoscere questa realtà – aggiunge Sinigaglia -. Esserci è sempre bello, perché questa intensità è messa dentro a un ambiente dove ognuno può darsi i propri tempi».

Titolo della manifestazione era «Il coraggio di dire io». «La parte bella del Meeting è che tutte le proposte sono legate al titolo – conferma il referente di Parma -. La domanda sull'io, che è una grande provocazione, riguarda chi siamo». E se Sinigaglia dovesse scegliere gli elementi che più lo hanno colpito, ne individuerebbe tre: «Mi ha commosso la mostra “Tu sei un valore”, che racconta la storia di donne che, scampate alla guerra in Uganda, durata 20 anni, sono riuscite a rinascere, grazie a un progetto fatto da una donna di nome Rose, che conobbe il movimento attraverso don Luigi Giussani e ora con la scuola, ha costruito un luogo di grande umanità. Poi mi ha molto colpito l'esposizione Io, Pier Paolo Pasolini, per cui ho un debole fin dai tempi delle scuole superiori e che reputo il più grande intellettuale italiano e, infine, la lezione di Javier Prades, in cui veniva eviscerata la tematica dell'io nell'età contemporanea, con citazioni che andavano dai Queen ai grandi classici».