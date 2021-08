Monticelli, notte pazza con i carrelli

Riccardo Zinelli

«Domenica alle 22.30 quindici ragazzini hanno preso i carrelli del supermercato con dei gettoni di plastica, ci sono saliti dentro e hanno iniziato a spingersi urlando». Inizia così il racconto di un testimone oculare dell'ultima notte di follia di alcuni giovanissimi nel piazzale di un supermercato di Monticelli.

Quest'episodio, purtroppo, non è un caso isolato. Il testimone racconta di un'altra notte, sempre nello stesso piazzale, in cui i ragazzini «hanno spinto i carrelli in discesa» rischiando di finire in strada.

Il «gioco» con i carrelli si era fatto pericoloso anche un'altra notte ancora.

«Mentre si spingevano uno dei carrelli si è ribaltato - aggiunge il testimone - e i ragazzini che c'erano sopra avrebbero potuto farsi male».

Che qualcuno si «diverta» di notte alle spalle del supermercato, oltreché da questo racconto, è confermato anche dagli avvistamenti di carrelli sparsi per il paese fatti fin dalla fine di aprile da alcuni abitanti di Monticelli. Fortunatamente i carrelli ritrovati in giro da questi cittadini corretti sono sempre stati riportati al supermercato.

Tramite la Gazzetta il segnalatore e testimone oculare della stupida bravata chiede al supermercato di riporre all'interno i carrelli durante la notte, quando il punto vendita è chiuso.

Perché quei giovanissimi, di notte, rischiano in prima persona e turbano la quiete dei residenti. La proposta ha incontrato il favore del supermercato. Dal quale, al telefono, fanno sapere che «è meglio toglierli di notte anche per noi. Rischiamo infatti di non trovarne più alcuni al mattino».

Pertanto assicurano che faranno in modo di custodire i carrelli all'interno del punto vendita dopo l'orario di chiusura. In modo da bloccare questo «gioco» che di divertente non ha proprio nulla.