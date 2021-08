Ritornano le catene per difendere il Battistero

Luca Molinari

Dopo ottant'anni tornano le catene attorno al Battistero. I lavori sono iniziati ieri mattina e dovrebbero concludersi nel giro di un paio di settimane. L'intervento è sponsorizzato dalla Amoretti Armatori.

Il Battistero è rimasto circondato dalle catene (lunghe circa sessanta metri) per oltre un secolo, dal 1830-40 al 1940, quando vennero fuse per la produzione bellica della Seconda guerra mondiale. Da allora il monumento simbolo della città si presenta libero da qualsiasi genere di protezione, anche simbolica. Almeno fino ad oggi.

Il ritorno delle catene è stato pensato con una funzione simbolica di deterrente, ossia per dissuadere i malintenzionati dal compiere atti vandalici, facendo in modo che i gradini e gli altri spazi esterni del Battistero non vengano più utilizzati impropriamente.

Per ripristinare il decoro, sono infatti necessari costanti interventi di pulizia, che stanno provocando danni alla struttura. Per rendersene conto basta osservare in che condizioni si presentano i marmi nella parte bassa, soprattutto nelle vicinanze dei portali laterali.

Il progetto, che è stato presentato dalla Fabbriceria della Cattedrale, ha ottenuto il benestare dalla Soprintendenza.

«L'obiettivo dei lavori - spiega Sauro Rossi, presidente della Fabbriceria della Cattedrale - è quello di ripristinare le catene che contornavano il Battistero fino all'inizio degli anni Quaranta. Al momento stiamo riposizionando i colonnotti a cui saranno poi inserite le catene».

In questa prima fase «le catene saranno collocate soltanto dove non ci sono i ponteggi (montati a suo tempo per restaurare i torrini ndr) e la rampa disabili - precisa Rossi -. In un successivo momento contorneranno tutto il Battistero».

Gli interventi sono diretti da Stefano Volta di Arché restauri. «L'obiettivo - sottolinea Sauro Rossi - è quello di realizzare un deterrente simbolico, per cercare di tutelare il Battistero dagli atti vandalici».

La Fabbriceria del Duomo ringrazia quindi «i benefattori che hanno permesso la realizzazione di questo intervento, a partire dalla Amoretti Armatori, nelle persone di Costanza e Marialaura Dell'Abate».