San Secondo, al volante con niente in regola

Circolava su un'auto priva di assicurazione da tre anni, sequestrata da due, e con documenti falsi. Per questo è finito nei guai un 50enne, residente nella Bassa, fermato e denunciato in questi giorni dalla polizia locala del servizio intercomunale Terre del Basso Taro di San Secondo, Roccabianca e Sissa Trecasali. Il cinquantenne era al posto del passeggero. La vettura era infatti guidata da un suo amico. Il veicolo era lo stesso sprovvisto di assicurazione dal 2018, per questo motivo già sequestrato nel maggio 2019 a Roccabianca. La custodia dell'auto, col veto ovviamente di guidarla, era stata lasciata al proprietario, che ora si è giocato il «bonus». Durante il controllo l'uomo ha esibito la carta di circolazione, cosa alquanto singolare visto che quella originale era e si trova tuttora nelle mani della polizia locale.

Dai successivi approfondimenti è emerso che il cinquantenne, un mese fa, si è presentato alla Motorizzazione civile per dare un duplicato del libretto sostenendo di aver smarrito l'originale. Ovviamente gli è stata chiesta copia della denuncia di smarrimento e, a quel punto, si è recato nei vicini uffici della polizia stradale di Parma stilando la denuncia di smarrimento, commettendo così un falso. A fronte del fatto che il duplicato del libretto lo ha ottenuto sulla base di una falsa dichiarazione, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. L'auto invece gli è stata di nuovo sequestrata e consegnata alla depositaria incaricata per la confisca. Infine gli sono state rifilate due sanzioni: una di 1984 euro per aver circolato su un veicolo già sequestrato e una di 866 euro per la mancanza dell'assicurazione.

