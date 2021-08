San Secondo, Montagna candidato sindaco

San Secondo Sarà Daniele Montagna a raccogliere il testimone di Antonio Dodi nella corsa alla carica del sindaco di San Secondo. La squadra di maggioranza uscente, dopo mesi di lavoro per costruire lista e programma, ha deciso di puntare su di lui, assessore uscente all'ambiente e al decoro urbano. Quarantotto anni, ragioniere, da tempo attivo nel volontariato, Montagna lavora in una ditta di accessori per l'abbigliamento.

«La mia candidatura a sindaco – afferma – è il risultato di una scelta condivisa e ampiamente ponderata. Un percorso costruito insieme al gruppo per offrire una proposta fatta di persone competenti in vari settori, che possa tutti i cittadini e con il preciso intento di continuare l'importante lavoro svolto dall'amministrazione uscente nei dieci anni che l'hanno vista protagonista» . Un diritto in cui «San Secondo – aggiunge – è stato modernizzato e trasformato sotto l'attenta guida civica del sindaco Antonio Dodi». Montagna è da tempo attivo in vari ambiti. «Fin dalla giovane età – ricorda – sono sempre stato coinvolto in una partecipazione attiva verso io mio paese. Da giovanissimo nell'ambiente parrocchiale come animatore dei campi estivi, poi su mandato del consiglio pastorale parrocchiale, sono nel direttivo dell'allora Ipab “Tommasina Sbruzzi” dove, per 6 anni, ho ricoperto il ruolo di vicepresidente. Dal 2009 ricopro il ruolo di presidente di una delle associazioni di volontariato più importanti del nostro paese». Il suo impegno nella pubblica amministrazione è iniziato nel 2007 come consigliere di amministrazione; dal 2011 è in maggioranza ed è stato presidente del consiglio comunale prima, e assessore poi». Sarà a capo della «Lista civica Daniele Montagna sindaco», squadra di cui farà parte, come candidati consiglieri, sia il sindaco uscente Antonio Dodi che il vicesindaco Ketty Pellegrini e l'assessore Alessandro Buttini. La squadra sarà inoltre composta da Susanna Cantoni, Luigi Corallo, Andrea Maghenzani, Massimiliano Marcheselli, Pier Lorenzo Pavesi, Antonio Riva, Sara Tassaroli, Virginia Tamborlani, Irene Toscani. «Quello che conta sono le persone ei valori che le animano»: questo il motto che la squadra si è data. Una squadra composta, da diversi giovani e da un buon numero di donne. A tutti loro, e agli amministratori uscenti, ha tenuto ad esprimere parole di ringraziamento rimarcando anche che, in questi mesi, si è lavorato innanzitutto alla creazione della squadra e del programma.

