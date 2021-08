«Giovani ribelli? Iniziamo da ascoltarli»

Fabio Vanni*

Gentilissimo direttore, i fatti dei quali ci narra il suo giornale nei giorni scorsi, che possono ben essere messi in coda ad altri analogamente segnalati nei mesi e negli anni precedenti relativi alle baby gang, ai vandalismi agli arredi e ai beni pubblici, alle aggressioni nei parchi da parte di adolescenti e giovani, meritano una riflessione ampia che vada quindi al di là delle apparenze e che preluda ad interventi altrettanto strategici e non estemporanei.

L’occupazione di spazi pubblici con piccole armi e con comportamenti aggressivi da parte dei ragazzi e, anche se in misura minore, delle ragazze, parmigiani e non, come giustamente il giornalista rileva, può essere guardato infatti, né più né meno degli altri episodi citati, come un evento simbolico reattivo ad un’esclusione. E non mi riferisco qui tanto all’altalenante e incerta accoglienza che riserviamo nel nostro paese ai migranti, grandi e piccini, al non dar loro cittadinanza per decenni anche se parlano oramai in dialetto, quanto ad una estromissione degli adolescenti, con qualsiasi colore della pelle, e poi anche dei giovani adulti finché si riesce, dalle opportunità della scena sociale.

Ospiti, anziché protagonisti, di una scuola che li stocca fino a nuovo avviso nel passato anziché proiettarli insieme a noi nel costruire il futuro, servizi sanitari che richiedono il placet familiare per essere utilizzati, ingresso nel mondo del lavoro e accesso alle opportunità abitative rinviato fino a data da destinarsi.

Anziché prepararli alla cittadinanza li teniamo davanti ai videogiochi, anziché nei parchi o in cortile li mandiamo in palestra, anziché in piazza dall’estetista, la segregazione privatistica giovanile appare compiuta.

Eppure alcuni dei personaggi simbolo della contemporaneità sono adolescenti o poco più, o lo sono stati quando hanno cambiato il mondo (da Zuckerberg a Jobs) o provano a farlo (Thunberg). Qualche sparuto gruppo di giovanissimi prova ad appostarsi agli angoli delle vie lasciati vuoti dai grandi nella calura estiva o nelle brume autunnali provando almeno a giocare a Call of Duty in Ghiaia o in via Carducci e la polizia sta al gioco con inseguimenti, appostamenti… i negozianti si spaventano… ma è solo un gioco.. forse… compiuto per lo più fra loro, per essere presenti almeno quando i grandi sono assenti. Non è la rivoluzione, tranquilli…

In realtà, scherzi a parte, dovremmo fare uno sforzo e chiedere loro cosa vogliono. Ma sul serio. Forse vorrebbero dire la loro su quelle piazze e quelle vie, forse vorrebbero addirittura votare, forse vorrebbero incidere sul serio e non per gioco sul mondo dove vivono, forse vorrebbero... chissà…

Ecco Direttore, torniamo seri, in molte città, anche italiane, sono stati compiuti processi di riorientamento della presenza giovanile, anche fortemente marginale, verso una maggiormente compiuta cittadinanza, pur all’interno di norme in merito che devono cambiare. Credo che la nostra amministrazione comunale potrebbe avviare un lavoro preliminare con l’aiuto dell’Università e di altri soggetti competenti che possa occuparsi di questi fenomeni non già come turbative dell’estate parmigiana quanto come segnali, sintomi, emergenze (in senso complessologico) di esigenze da ascoltare e da comprendere, prima di tutto, perché relative a chi convive con noi qui.

Il timore, certo, è che, dando loro voce, si scoprano cose inattese, idee che ci cambiano, e allora meglio il silenzio, che per fortuna il suo giornale pare intenzionato a non mantenere.

* Direttore scientifico «Progetto Sum»