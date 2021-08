Fidenza, addio a Dino Cini

Una vita per la famiglia, il lavoro, il partito: se n’è andato a 93 anni, Dino Cini, personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la città. Originario della frazione fidentina di Rimale, in gioventù, aveva lavorato nei campi. Poi era stato assunto alle dipendenze della Lockwoods, la «fabbrica della conserva» come la chiamano anche adesso, i borghigiani. Nell’azienda fidentina, aveva lavorato tanti anni, sino al pensionamento, come carrellista, facendosi stimare per le doti umane e l’attaccamento al lavoro.

Sin dalla gioventù si era iscritto al Partito comunista, restando sempre fedele ai suoi ideali ed era sempre in prima fila alle feste dell’Unità, dove aveva collaborato per tanti anni, insieme agli inseparabili amici del partito. Nonostante l’età avanzata era sempre rimasto lucidissimo, attento a tutto quello che succedeva nella sua amata città. Era un abituale frequentatore del Centro anziani all’ex macello, dove si ritrovava con gli amici fidentini, per una partita a carte e due chiacchiere in compagnia. Anche qui aveva sempre sostenuto le iniziative dell’ Associazione anziani, collaborando a organizzare i momenti ricreativi, come le cene, i pranzi, i pomeriggi di musica e di ballo, le briscolate. Sempre con gli amici dell’associazione anziani trascorreva le vacanze la mare e in montagna. Il sindaco Andrea Massari ha desiderato ricordare questo caro personaggio fidentino. «Ciao Dino, ci hai lasciato. Lasci i tanti amici che hai conquistato sul lavoro, da militante e poi da volontario del sociale. Non tanto tempo fa ci siamo incrociati al Caffè della Piazza, tu immancabile con la Gazzetta di Parma, mi hai chiesto come andava, non è mancata una battuta leggera su questo o quel fatto come facevi sempre. Sei stato compagno di tanti, alcuni già andati avanti, con i quali hai fatto innumerevoli Feste dell’Unità tra passione, risate e discussioni infinite. Ciao “Cinon” come ti chiamavamo tutti, ci mancherai. Un abbraccio alle tue figlie Cristina e Patrizia». Dino Cini ha lasciato le figlie Patrizia e Cristina con Mirco, il nipote Simone con Maddalena, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Paolo. s.l.