Fidenza, auto senza assicurazione: presi

Gli agenti della Polizia locale di Fidenza, grazie al Targa system che consente di conoscere in tempo reale la posizione di ogni veicolo rispetto ad assicurazione e revisione, hanno individuato ben cinque furbetti: quattro residenti a Fidenza e uno a Salso.

Tre italiani e due stranieri: tutti senza copertura assicurativa e uno anche senza revisione. Particolarmente severi i provvedimenti: ad ognuno degli automobilisti è stata elevata una contravvenzione di 866 euro, oltre al sequestro immediato del mezzo. Per riavere la macchina ogni proprietario dovrà non solo pagare la multa ma presentarsi anche munito di una regolare copertura assicurativa di almeno sei mesi di durata. Fra l’altro, l’automobilista salsese, oltre a girare senza assicurazione, non aveva effettuato nemmeno la revisione della macchina: per lui un conto di 1066 euro. r.c.