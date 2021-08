Franco Lori: «La ricerca del vaccino universale e dei nuovi farmaci»

Franco Lori

All’attento direttore di un giornale di informazione che non posso menzionare ma che si fregia di essere il più antico d’Italia è arrivata la segnalazione di un articolo scientifico sui vaccini contro il Sars-CoV-2, e a sua volta me lo ha segnalato. È del 18 agosto, è scritto da un gruppo di colleghi di Singapore e proviene da una delle più prestigiose e autorevoli riviste mediche, il New England Journal of Medicine (Chee-Wah Tan e colleghi: «Pan-Sarbecovirus Neutralizing Antibodies in BNT162b2-Immunized SARS-CoV-1 Survivors», New England Journal of Medicine; DOI: 10.1056/NEJMoa2108453).

Confesso candidamente che il New England Journal of Medicine non era stata da me selezionata fra le letture più urgenti che mi ero portato sotto l’ombrellone della piscina Caimont Camou di Corniglio. Ed ho avuto immediatamente una strana sensazione di déjà vu, quando ancora studente di Ematologia nella prestigiosa Università di Pavia ero allievo dell’ancor più prestigioso Prof. Edoardo Storti, uno dei padri fondatori della ematologia in Italia. Era un onore ed un vanto averlo come mentore tranne per il fatto che, ormai ottantenne, amava svegliarsi prestissimo alla mattina per recarsi di buonora a rovistare fra le ultimissime edizioni delle riveste scientifiche arrivate per posta la sera prima. Più tardi, con amore paterno interrogava in corsia noi specializzandi, con gli occhi ancora assonnati per la serata trascorsa nel bar di fronte alla pellicceria Annabella, chiedendoci con una vena di malcelato sadismo se mai avessimo avuto l’opportunità di leggere l’ultimo articolo del famigerato New England Journal of Medicine. Una storia che si ripete con modi e forme diverse, ma con un destino che ancora mi trova impreparato. Come allora, mi sono affrettato a leggere l’articolo, guardando timorosamente a tratti verso il cielo per capire se la buonanima del Professor Storti mi avesse “beccato” anche stavolta.

L’argomento è attuale poichè affronta la domanda: è possibile realizzare un vaccino “universale” contro il Sars-Cov-2? Cioè un vaccino che sia ugualmente attivo contro tutte le varianti del virus oggi in circolazione e quelle che eventualmente possano emergere in futuro? Domande rilevanti che ancora non hanno una risposta. In molti ci stanno provando. Drew Weissman, che insieme a Katalin Karikó è il padre spirituale dei vaccini ad RNA messaggero (mRNA), ha recentemente elencato una serie di possibilità che egli sta sperimentando assieme al suo gruppo presso l’Università della Pennsylvania. Partendo dalla proteina spike che è alla base degli attuali vaccini Drew sta cercando di esprimere contemporaneamente dallo stesso mRNA proteine provenienti da virus diversi. Nello stesso tempo sta cercando di costruire a tavolino e con l’ausilio della intelligenza artificiale una singola proteina con diverse sfaccettature che in qualche modo possa fungere da “chimera” in grado di stimolare risposte immunitarie in grado di attaccare diverse varianti virali.

Altri gruppi stanno testando altre ipotesi, fra cui una ancora più futuristica ma estremamente affascinante. Cioè porre l’attenzione non già sugli anticorpi ma sulle cosiddette cellule T, l’altro braccio armato del sistema immunitario che potrebbe garantire una risposta ancora più duratura contro il virus e soprattutto più universale contro le sue varianti, in quanto in grado di attaccare parti del virus molto più conservate ma che si esprimono solo all’interno delle cellule infettate, laddove gli anticorpi non possono arrivare. Non esistono ancora vaccini approvati in grado di stimolare le cellule T ma, si sa, non esistevano neanche vaccini a mRNA prima del COVID-19. Il primo dei quali è stato definitivamente approvato dall’ente statunitense FDA alcuni giorni orsono. In qualche modo questa pandemia ha accelerato lo sviluppo delle tecnologie vaccinali ed ampliato le conoscenze immunologiche, almeno una cosa buona fra i tanti disastri che ha combinato.

Esiste un'alternativa più immediata contro le varanti del Sars-CoV-2? Semmai dovesse essere necessario, si potrebbe pensare di rincorrere il virus creando nuovi vaccini in tempo record contro eventuali varianti che malauguratamente dovessero sfuggire ai vaccini attuali. Una cosa fino a un anno fa impensabile, ma oggi verosimile. In fondo non facciamo la stessa cosa ogni anno contro il virus della influenza? Con i vaccini a mRNA potremmo fare ancora più in fretta.

Naturalmente, a disposizione per chi ha scelto di vaccinarsi. Per chi ancora si rifiuta di farlo posso solo ricordare loro che l’mRNA non si integra nel nostro patrimonio genetico, che è invece fatto di DNA. È vero che RNA e DNA suonano simili ma quella sottile differenza nella lettera iniziale li rende fra loro diversi come Cane e Tane, Sale e Pale, Cece e Pece, con buona pace dei no vax. Non solo l’mRNA non ha la capacità di integrarsi nel nostro patrimonio genetico, al contrario ha la tendenza a disintegrarsi, cioè di sopravvivere pochissimo dopo che ha compiuto il suo lavoro, ed è proprio questa caratteristica che ha rappresentato l’ostacolo più difficile nella realizzazione dei vaccini a mRNA, che infatti devono essere trasportati a temperature bassissime (-80 gradi nel caso di Pfizer) ed utilizzati subito dopo essere stati scongelati.

Ancora più universali saranno i farmaci, che per loro natura tendono ad infischiarsene delle varianti immunologiche. Personalmente ho sempre creduto e sostenuto che i farmaci andranno usati in combinazione. Da soli potrebbero essere o inefficaci o solo parzialmente efficaci. Combinati fra loro a due o a tre potrebbero invece formare cocktail ad alta attività e bassa tossicità, da destinare principalmente a coloro che si sono già infettati, cioè a una popolazione molto più ristretta ma che ne ha molto più bisogno. Dobbiamo investire maggiormente nella ricerca farmacologica, per sua natura la più lenta a produrre risultati ma spesso la più efficace. Anche per rispetto e dovere nei confronti del nostro amato, stimato e insonne Prof. Storti ci impegniamo a continuare lungo questa strada, nella speranza di arrivare il prima possibile a fornire un ulteriore armamentario nella lotta a questa terribile piaga che ancora condiziona le nostre vite e il nostro futuro.