I malati sono 817, 50 ricoverati

Sono 817 le persone della nostra provincia al momento alle prese con il coronavirus, dato che si ottiene dalla somma dei contagiati nei 44 comuni del Parmense. Solo Valmozzola, Sala Baganza, Compiano e Bardi sono territori per ora «Covid free», senza alcun caso attivo.

Sono 29.765 i parmigiani e parmensi che si sono ammalati di Covid dall'inizio della pandemia (30.657 se si considerano anche le diagnosi eseguite nel nostro territorio su persone non residenti) e 1.476, purtroppo, le vittime del virus. Ieri i nuovi casi sono stati 41, di cui 14 sintomatici, e 412 in tutta la Regione, su un totale di 26.835 tamponi.

La «mappa» dei contagi in atto evidenzia un numero significativo di casi, ad esempio, a Langhirano (40 su una popolazione di neppure 11 mila abitanti), Colorno (32 su meno di novemila abitanti), Traversetolo (25 casi su 9.400 abitanti). A Collecchio 31 casi su poco più di 14.500 abitanti, a Salsomaggiore 32 su 19.400 abitanti, a Fidenza 50 su poco meno di 26 mila abitanti, Per contro, solo quattro casi a Borgotaro (quasi 6.800 abitanti) e uno a Calestano (quasi 2.100 abitanti). Ma secondo Rosanna Giordano, medico epidemiologo del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Parma, si tratta di numeri non significativi di focolai importanti o di territori «risparmiati» dal virus.

«L'analisi del totale dei casi da inizio pandemia nei vari distretti Ausl della nostra provincia - dice Giordano - evidenzia come il virus abbia avuto una diffusione omogenea sul territorio: 60 casi ogni mille abitanti nel distretto di Fidenza; 50, sempre ogni mille abitanti, nel distretto Valli Taro e Ceno; 63 nel distretto Sud-Est; 62 nel Distretto di Parma».

Come era da aspettarsi, è la montagna, con un contesto di maggior distanziamento, ad aver sofferto meno, mentre i centri molto attivi economicamente, con molta mobilità e maggiori occasioni di assembramenti, hanno pagato un prezzo più alto.

I pazienti ricoverati nei vari reparti Covid dell'ospedale Maggiore ieri erano 50: 23 al padiglione Barbieri, sei nella semintensiva, 17 in clinica pneumologica e quattro in rianimazione. Nessuna vittima del virus ieri a Parma, quattro invece in provincia: a Piacenza, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini. Tutte persone sopra i 78 anni. In tutta la Regione, i ricoverati nei reparti Covid ieri erano 410 (cinque in più rispetto a martedì), 55 quelli in terapia intensiva (uno in più rispetto a martedì).

Il dato dei 50 ricoverati in ospedale - pur non positivo - per Giordano dev'essere inquadrato in un contesto che comunque, «da tre settimane vede una sostanziale stabilità nel numero dei nuovi casi, 90 ogni 100 mila abitanti. Non stiamo più assistendo alla curva in ascesa osservata fra fine luglio e i primi di agosto».

L'età media dei nuovi contagiati di Parma e provincia è di 32 anni e il 53% dei contagi interessano la fascia di età dai 15 ai 40 anni. m.t.