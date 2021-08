Più televisori che decoder. E negozi già presi d'assalto

Vittorio Rotolo

Il passaggio al nuovo sistema del digitale terrestre avverrà in maniera graduale, a partire dalla metà di ottobre. Ma in vista della rivoluzione del sistema televisivo, anche a Parma i cittadini stanno giocando d’anticipo. Nella corsa all’acquisto degli apparecchi di ultima generazione («le richieste dei clienti riguardano più i televisori che i decoder...» sottolineano i rivenditori) c’è stata, in questi ultimi giorni, una significativa accelerazione. Da lunedì scorso è infatti possibile usufruire del bonus rottamazione tv, che consente di ottenere uno sconto del 20%, fino a un massimo di 100 euro, sull’acquisto di un nuovo televisore. «Lunedì, al momento dell’apertura, ci siamo ritrovati con una quindicina di persone in fila, pronte all’acquisto. Ma pure nelle ore e nelle giornate successive abbiamo continuato ad avere un buon movimento di clienti» racconta Paola Tanzi, titolare del negozio Expert Tanzi di Salsomaggiore Terme. «È chiaro che non tutti aspettano il bonus: c’è chi si accontenta delle normali promozioni, peraltro assai frequenti e che consentono al cliente di acquisire, a prezzi vantaggiosi, prodotti tecnologicamente all’avanguardia. Di sicuro, però, questi incentivi possono dare slancio alle vendite».

Ma come fare per richiedere il bonus? La prima cosa utile da sapere è che per accedere al contributo non occorre presentare il modello Isee: basta essere in regola con il pagamento del canone Rai (oppure esentati) e rottamare quell’apparecchio che diventerà obsoleto con l’avvento dei nuovi standard di trasmissione. «Per il cliente, la procedura è semplice» spiega Costantino Barbuti, responsabile del punto vendita Expert Barbuti e Bertinelli di Medesano. «Ci si presenta in negozio, con il televisore da rottamare e un documento di identità. Dopo la compilazione del modulo di autocertificazione, si passa all’inserimento dei dati sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate». Una volta ricevuto il via libera, lo sconto viene applicato direttamente dal rivenditore. Per smaltire il vecchio televisore, esiste una valida alternativa. «È possibile farlo pure autonomamente, nelle isole ecologiche, facendosi timbrare e firmare il modulo che attesti l’avvenuta rottamazione» riferiscono dal Rossetti Market di Alseno. «La partenza di questo bonus – proseguono dal punto vendita piacentino – è stata più che soddisfacente. Lunedì mattina abbiamo riscontrato qualche problema nell’accesso alla piattaforma dell’Agenzia delle entrate, ma tutto si è risolto nel giro di poche ore».

Quanto agli acquisti, dalle nostre parti si privilegiano i televisori rispetto ai decoder. Dipende tuttavia dall’apparecchio che si ha in dotazione. «Se in casa si dispone di un televisore recente, ancora funzionante, piuttosto che cambiarlo a quel punto conviene aggiungere un decoder» suggerisce Mario Chiastra, titolare dell’omonimo negozio di Langhirano. «Ma pure lì bisogna valutare, perché l’utilizzo di due telecomandi può risultare scomodo, In ogni caso allo stato attuale, tra promozioni in corso e bonus, i prezzi dei nuovi televisori sono abbordabili». «Di decoder ne stiamo vendendo parecchi» dice Roberto Mari, titolare a Parma del negozio specializzato Mari. «Con una spesa contenuta, intorno ai 30-40 euro, c’è un’ampia possibilità di scelta». Sempre graditi, i buoni consigli. «Prima di ogni cosa - rileva Mari - è opportuno eseguire il test, sintonizzandosi sui canali 100 e 200 del digitale terrestre: se si riceve il segnale, allora quel televisore sarà compatibile con i nuovi standard. Laddove invece fosse necessario l’acquisto di una tv o di un decoder, meglio pensarci adesso: considerato l’aumento delle richieste, nei prossimi mesi potrebbero esserci difficoltà nel reperire gli apparecchi idonei».