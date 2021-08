Punto da una vespa va in shock anafilattico, salvato dai soccorsi

Neviano - Grande paura ieri a Bazzano, in località la Costa, dove un 55enne è stato colpito da uno shock anafilattico, a seguito della puntura di una vespa. L’uomo, soggetto allergico al veleno di questi insetti, poco dopo la puntura ha manifestato la grave reazione. L’allarme al 118 è scattato poco dopo mezzogiorno e sul posto sono prontamente giunte l’automedica e l’ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo, mentre dal Maggiore si è anche alzato in volo l’elisoccorso. Grazie al tempestivo intervento del medico, che ha messo in atto le procedure del caso, il 55enne è stato stabilizzato e trasportato dall’elicottero del 118 al Pronto Soccorso. È stato ricoverato in osservazione. M.C.P.