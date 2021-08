Trapianti, dal «Verdi» il volo della speranza

Dal dramma alla speranza. La morte di un minore si è trasformata in opportunità di rinascita per chi da tempo attendeva un trapianto. E il disagio per una distanza di centinaia di chilometri è stato superato anche grazie alla presenza a Parma dell'aeroporto.

Attorno alle 14 di ieri, dalla pista del «Verdi» è decollato un aereo diretto a Roma Ciampino. A bordo, insoliti passeggeri: un cuore e due reni. Organi che erano stati appena espiantati ad una persona minorenne improvvisamente deceduta. Il genere e altri elementi utili per identificare chi è venuto a mancare non vengono divulgati.

La riservatezza è d'obbligo, sia a tutela di una famiglia che ha autorizzato il prelievo degli organi da un proprio figlio (dall'Azienda ospedaliero universitaria di Parma non sono comprensibilmente arrivate ulteriori informazioni in proposito); sia a tutela del ricevente.

Resta che all'alba di ieri, da Roma Ciampino è giunto a Parma il volo che trasportava l'équipe di un ospedale capitolino.

Appena atterrati al «Verdi», i medici sono stati accompagnati all'ospedale Maggiore dove hanno proceduto all'espianto degli organi. Al giovane sono stati espiantati anche il fegato e le cornee. Dopo le 13 il viaggio di ritorno verso l'aeroporto, a bordo di un'ambulanza dell'Assistenza pubblica di Parma.

L'équipe medica è quindi risalita a bordo dell'aereo trasportando due contenitori refrigerati per mantenere gli organi alla temperatura necessaria in vista del trapianto. Il decollo è avvenuto intorno alle 14 con destinazione Roma Ciampino.

Da lì un nuovo viaggio in ambulanza per raggiungere l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sull'Isola Tiberina. Dove un'altra persona di età molto giovane e la sua famiglia ne attendevano con ansia l'arrivo. P.M.A. (ha collaborato Nicolò Bertolini)