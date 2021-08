Addio al professor Tagliamosca, il mago Bartlòn. Una leggenda a Salso e Fidenza

Angelo Banzola, alias professor Tagliamosca, alias Bartlòn, è morto a 83 anni. Per tutti, il chiromante, il mago, l'angelo volante. Era per metà salsese e per metà borghigiano: era noto sia nella località termale che a San Donnino.

Di origine fidentina, aveva abitato per anni, con la madre, a San Lazzaro. Da tempo si era trasferito a Salso, in via Puccini. Per quasi mezzo secolo aveva vissuto da protagonista, facendo di tutto: strillone di giornali, venditore ambulante, clown al circo, collezionista di auto e di moto, sulle quali si esibiva nelle sue acrobazie. Alla fine aveva trovato la sua strada: faceva il mago, il chiromante, il cartomante, anche per corrispondenza. Negli anni ruggenti del termalismo, quando Salso, richiamava migliaia di curandi, il professor Tagliamosca, riceveva nel suo studio, in particolare le ospiti, che accoglieva indossando la sua divisa da mago, cappello a cilindro e frac, e che si affidavano a lui per risolvere i problemi più disparati. Per convincere dei suoi poteri, una delle sue clienti, l'aveva portata al laghetto del parco, mostrandole che le ranocchie gli ubbidivano, gracidando, quando lui, glielo comandava. Tanti gli aneddoti, una sorta di leggenda. Raccontava sempre che una delle signore, che una sera lo aveva accompagnato in un locale da ballo, era rimasta incantata, perché lui le aveva fatto intendere che era in grado di fare scomparire una stella nel cielo. E i salsesi e i fidentini sorridono ancora quando pensano a tutto quello che aveva combinato il mago «Bartlòn». Nella mente dei tanti riaffiora il ricordo di quando, lui, in piedi, su una delle sue moto, la Guzzi o la Harley Davidson, con gli occhi bendati e le braccia aperte, scorrazzava per le strade di Salso e Fidenza, strappando applausi da ogni angolo, ma collezionando anche multe da parte dei vigili. Era stato anche un grande appassionato di auto, come Ferrari, Lamborghini, Lotus, Mercedes, che teneva per poco tempo, continuando a rivenderle e cambiarle. La sua immagine con il logo del suo studio, appariva ovunque: sui muri tappezzati a Salso e Fidenza, su cartonati che giravano sulle macchine. E quelli di una certa età ricordano ancora quando si era fatto accompagnare con un aereo da turismo, sorvolando la località termale e lanciando banconote vere con la sua pubblicità, creando scompiglio fra la gente, che accorreva per accaparrarsi qualche banconota. Aveva partecipato anche a un concorso per dilettanti, presentato da Silvio Noto, al cinema Corso di Fidenza, dove aveva conquistato il Campanile d'argento, per il secondo posto, con una sua composizione. Quando si è sparsa la notizia della sua scomparsa, in tanti, gli hanno reso omaggio sui social con tanti messaggi di addio. Mentre Mario Anselmi, collezionista fidentino, ha tirato fuori i suoi preziosi pezzi d'epoca, postando foto di Bartlòn, che ha pure gentilmente messo a disposizione della Gazzetta. Mentre il salsese Maurizio Dami ha postato una foto recente del prof Tagliamosca, fatta con lui, al parco Mazzini, dove spesso lo incontrava, seduto sulla panchina. Anche Ermanno Sozzi, in arte Nonno Abelardo, gli ha dedicato una delle sue simpatiche filastrocche. La data dei funerali di Angelo Banzola, che ha lasciato i cugini, non è ancora stata resa nota.

s.l.