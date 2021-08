Calestano: 14 persone intossicate dai funghi, in sei all'ospedale

Mara Varoli

È stato un weekend di grande apprensione e preoccupazione a Calestano. Ben 14 persone sono state male e, pare proprio, dopo aver mangiato dei funghi, forse non conservati bene. Sei sono finite all'ospedale per intossicazione. Le altre sono state assistite dalla guardia medica direttamente sul posto.

Una notte piuttosto movimentata, quella tra sabato e domenica scorsa. Che ha messo in agitazione un intero paese. Diverse le autoambulanze intervenute nell'abitazione privata, dove si è svolta la reunion di amici e parenti: ambulanze sia dell'Assistenza pubblica di Calestano sia dell'Assistenza pubblica di Langhirano.

Dopo una cena in un giardino di una casa privata a base di funghi, alcune persone del gruppo di amici dai 50 agli 80 anni di età hanno iniziato a stare male, con vomito e dissenteria. Altre, invece, hanno cominciato ad avere i sintomi solo in un secondo tempo. Subito sono stati chiamati i soccorsi e le squadre del 118 hanno inviato ambulanze e automedica, che hanno raggiunto l'abitazione privata di Calestano dove si è svolta la cena.

Sei persone su 14, per la gravità dei sintomi, sono state trasportate al pronto soccorso del Maggiore, dove sono state tenute sotto osservazione anche nei giorni successivi. Le altre otto persone, pur accusando il malessere, sono state giudicate in condizioni non preoccupanti e curate a Calestano dalla guardia medica.

Sta di fatto che fino alle 3 di notte, medici e infermieri dell'Assistenza pubblica di Calestano e di Langhirano sono stati impegnati per aiutare le persone intossicate. E secondo una prima ricostruzione pare proprio da funghi tipo «porcini».

Sembra infatti che in occasione di questa cena privata all'aperto, nell'area verde di un'abitazione privata, siano stati cucinati piatti a base di funghi, molto simili al re del sottobosco.

Funghi che sembrerebbe siano stati raccolti da un privato cittadino. Questa una prima ipotesi, ma molto probabile, che dovrà essere confermata dalle analisi di laboratorio effettuate con i prelievi eseguiti alle sei persone che sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Fortunatamente, nessuno dei commensali ha avuto complicazioni importanti e le sei persone sono state tutte dimesse dall'ospedale Maggiore.

Il sindaco di Calestano Francesco Peschiera coglie l'occasione per raccomandare attenzione: «Prendendo atto che per fortuna l'episodio non ha avuto conseguenze irreparabili - sottolinea il sindaco di Calestano Peschiera -, si raccomanda sempre di evitare di consumare funghi se non si ha la certezza che siano commestibili. E' sempre bene far valutare il raccolto da esperti e conservarlo in modo opportuno».

E conclude il sindaco Peschiera: «Chiaramente la notizia ha preoccupato molto la gente del paese, anche perché non solo le persone che sono state ricoverate all'ospedale sono state piuttosto male, ma anche quelle assistite dalla guardia medica hanno avuto sintomi per diverse ore successive. Ma, ribadisco, a distanza di qualche giorno tutto si è risolto per il meglio. E ora le 14 persone stanno meglio».