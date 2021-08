Casa: «Pusher e baby gang, i vigili controllano. Servono leggi più severe»

Pierluigi Dallapina

Baby gang in centro, ubriachi molesti in piazzale Picelli e scarabocchi su vetrine, palazzi e furgoni (per conferma chiedere a quelli del Teatro Regio). Il fronte sicurezza è sempre più caldo e lui sa di essere il bersaglio di molte critiche. Cristiano Casa, assessore alla Sicurezza, incassa i colpi, ma poi contrattacca. «Solo dopo sei mesi d'indagine e 800 cessioni di droga documentate siamo riusciti a sgominare un giro di spacciatori nella zona vicino al Regio. Nel mondo sottosopra funziona così. Nel mio mondo, dopo una sola cessione di droga, vai in galera».

A chi accusa la polizia di non presidiare le zone calde, l'assessore risponde con i numeri. «Dal primo marzo in via Imbriani abbiamo fatto oltre 200 interventi, 75 in piazzale Picelli, quasi 200 in piazza della Pace e via Verdi, un'ottantina in Ghiaia. Al San Leonardo siamo arrivati a quota 130». Eppure la città si sente insicura e le segnalazioni sono a getto continuo. «Gli agenti fanno le indagini e i controlli, ma poi servono leggi più severe». E qui ci sta la stoccata alla Lega: «Mi criticano, ma loro sono al Governo. Che cosa fanno? Nulla. E pensare che erano anche al Viminale».

Forse un comandante a tempo pieno potrebbe aiutare. «Entro fine settembre arriverà il nuovo comandante».

Capitolo baby gang: «Grazie agli educatori del Comune e dell'Ausl abbiamo agganciato 1.300 giovani tra i 13 e i 21 anni». Poi ci sono gli ubriachi e qui l'attenzione si sposta sui minimarket imbottiti di alcolici. «Stiamo preparando un regolamento per vietare alcune attività in certe zone. Ma sia chiaro, possiamo agire solo sulla tutela dei beni culturali». Le liberalizzazioni hanno reso intoccabile il commercio.