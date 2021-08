Focolaio al Molen Bass, il presidente: "Siamo tutti vaccinati ma non è bastato"

Gian Luca Zurlini

Un focolaio di Covid è stato accertato dall'Ausl al circolo “I Molen Bass” nel cuore del quartiere San Leonardo. Una notizia diffusa ieri con un comunicato che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se in realtà il circolo era già stato chiuso dal presidente Paolo Mangora dal pomeriggio di mercoledì 18 agosto, quando i casi di soci positivi erano già diventati una decina.

«Siamo tutti vaccinati»

È lo stesso presidente del circolo Paolo Mangora, anche lui positivo al tampone, a ricostruire cosa può essere successo: «Il giorno prima di Ferragosto abbiamo saputo che una persona che era stata al circolo era ricoverata in ospedale per Covid. Penso che il contagio possa essere partito da lì. Per Ferragosto eravamo chiusi, poi abbiamo riaperto il 16 e al pomeriggio un paio di soci ci hanno detto che avevano febbre e sono poi risultati positivi al tampone. Da lì nel giro di un paio di giorni i positivi, compreso il sottoscritto, sono diventati una decina e quindi il 18 abbiamo chiuso il circolo». Mangora dice poi che «davvero non mi aspettavo questa tegola. La buona notizia è che, a parte la prima persona, tutti gli altri positivi non hanno avuto sintomi gravi, al massimo qualche linea di febbre. La cattiva è che tutti, compreso io, erano vaccinati con doppia dose. Quindi purtroppo è chiaro che il Covid, anche se non in forma grave, si prende anche se si è fatto il vaccino. E questo mi preoccupa in vista dell'autunno».

Ausl, tamponi domani

Intanto l’Ausl invita a fare il tampone chi ha frequentato il circolo dal 14 al 18 agosto. L' invito è a fare i test al drive through di via Vasari, domani, 28 agosto, dalle 14 alle 17. Questo perché le attività di contact tracing non hanno reso possibile individuare tutti i frequentatori del circolo in quelle giornate e quindi ecco l'invito a fare il tampone per scoprire anche eventuali positività asintomatiche. Per sottoporsi al test è sufficiente presentarsi in auto con documento d'identità, tessera sanitaria ed una penna per la compilazione del modulo di consenso che sarà fornito dagli operatori.