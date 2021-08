Cozzano Pineta paradiso non valorizzato

Riccardo Zinelli

Il villaggio Pineta è «un paradiso dimenticato» bisognoso di cure. Specie ora che le sue case sono state ripopolate da persone «realmente amanti della pace e della montagna disposte a vivificarlo per un turismo di qualità».

Manutenzione

Armando Zingales è uno dei residenti in Pineta. «Avendo fatto per molti anni ricerche per lavoro, mi sono interessato di storia locale. Ho trovato il monumento a don Zenoni (padre della pineta, ndr) in degrado. Quello è stato restaurato. Ma la pineta, nel sottobosco, ha davvero bisogno di manutenzione. Ci sono tre sentieri. Uno, tempo fa percorribile, ora finisce nel nulla. Poi ci sono le moto da cross. Capisco sia un divertimento, sono stato un centauro anch'io, però hanno fatto un circuito in pineta scavando solchi profondi in terra. Bisognerebbe sorvegliare l'accesso ai sentieri. C'è una sbarra per impedire di passare. Ma viene regolarmente alzata dai motociclisti».

Diverse voci, fra cui quella di Simona Tarasconi e del marito Andrea Burchi, sottolineano che la bellezza di questo luogo è minacciata dall'infestazione di processionaria: «Cozzano ha una natura ricca e benefica per il respiro a due passi da Parma. Ho organizzato qui corsi di stretching e riflessologia plantare, serate sotto le stelle, camminate nei boschi e nei prati. Ma da maggio a giugno, quando il clima sarebbe ideale, non è possibile praticali per la presenza della processionaria. Nelle aree più colpite, anche vicino alle case, bisognerebbe disinfestare. I peli della processionaria sono pericolosissimi per gli animali e urticano l'uomo».

Socialità

«Poterebbe essere creato un villaggio accogliente anche per le persone anziane - dice Francesca Canu Dall'Asta -. Io e mio marito, pensionati, viviamo qua quasi tutto l'anno. È un paradiso ma è dimenticato. Vorremmo un centro dove le persone anziane possano socializzare e la presenza di un medico almeno una volta a settimana. Per farlo si potrebbero recuperare locali nell'ex albergo, vuoto, e la casetta di legno rimessa a nuovo da noi abitanti».

Zingales aggiunge che la casetta, provvista di rubinetto esterno, «potrebbe essere riallacciata alle utenze per avere almeno una fontana pubblica».

E che c'è l'intento di «creare un'associazione di promozione del turismo in sinergia con il paese di Cozzano superando i campanilismi storici».

Urbanistica

Tutti, fra cui Monica Del Rio, che qui ha acquistato casa recentemente, vorrebbero maggiore illuminazione: «Bisognerebbe aumentare i lampioni e sostituire le lampadine vecchie».

La Dall'Asta sottolinea che «siamo stati costretti a so-

stenere delle spese per installare fuori da casa nostra le luci promesse in 50 anni dalle varie amministrazioni. Diamo ogni anno un contributo al Comune. Indietro non ci arriva niente. Nemmeno la vuotatura regolare dei bidoni dell'immondizia».

Zingales conclude dicendo che «siamo grati a questo sindaco, il primo che, in tanti anni, ascolta». Cosa che avviene incontrando anche pubblicamente i cittadini della zona.