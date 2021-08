Il saluto del comandante Giordano: «Parma resterà nel mio cuore»

Michele Ceparano

Per Vincenzo Giordano questi sono stati quattro anni intensi in cui la lotta quotidiana non è stata solo contro il fuoco, gli incidenti e i problemi causati dalla natura. Ci si è, infatti, messo di mezzo anche il Covid. Ieri mattina Giordano è stato ricevuto in municipio dal sindaco Federico Pizzarotti che gli ha consegnato il sigillo della città. Dopo quattro anni a Parma, infatti, il comandante provinciale dei vigili del fuoco saluta per andare a ricoprire lo stesso incarico a Mantova. Al suo posto, il 2 settembre, da Rimini arriverà in via Chiavari Gianfranco Tripi. Per Giordano, 55 anni e originario della Basilicata, è il momento dei bilanci e dei ringraziamenti.

«Questi quattro anni trascorsi a Parma, una città che resterà nel mio cuore - spiega -, mi hanno consentito di vivere un'esperienza intensa per la complessità dei compiti e la rilevanza degli adempimenti: dal soccorso alla prevenzione incendi e ai servizi di vigilanza, dallo svolgimento dei corsi di formazione alle delicate problematiche connesse con la gestione del comando».

Giordano fornisce anche qualche numero sulla mole di lavoro in questi quattro anni. «Sono stati svolti poco meno di ventimila interventi - aggiunge - e tra questi ricordo in modo particolare quelli connessi alla prima emergenza gestita: l'alluvione del dicembre 2017 che interessò il comune di Colorno e i territori limitrofi». Un'altra situazione inaspettata è stata «la gestione dell'emergenza Covid, tutt'ora in corso, per cui sono stati richiesti grossi sacrifici e impegno a tutto il personale, che ha saputo sempre dare le giuste risposte».

Tanti, inoltre, anche i passi avanti fatti «in tema di soccorso con il Piano di allertamento comune tra le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco di Piacenza, Parma e Reggio e la centrale operativa del 118 e di ricerca delle persone scomparse, con grande miglioramento anche delle tecnologie».

Passi importanti anche in tema di soccorso, mentre «abbiamo lavorato anche sulla proposta di realizzazione di un nuovo distaccamento permanente nella zona del casello di Fornovo sull'A15». Anche nella prevenzione degli incendi e della formazione esterna «il comando ha fornito risposte sempre puntuali e professionali». Il comandante ricorda, a questo proposito, «l'adeguamento alla normativa antincendio del teatro Regio e dello stadio Tardini». Un grazie particolare lo rivolge «al personale volontario di Borgotaro, sempre pronto a intervenire in caso di necessità. Si tratta di persone che dedicano parte del proprio tempo a soccorrere i cittadini. La loro presenza sul territorio rappresenta una rilevante risorsa per il comando». Dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno lavorato al suo fianco, tutti i colleghi e la loro associazione del personale in pensione, i medici Montani e Roscelli, la prefettura, le altre istituzioni e le forze dell'ordine, e aver rivolto un augurio di buon lavoro al suo successore, l'ultimo pensiero di Giordano è per Giorgio Gardini, portato via dal Covid nel marzo dell'anno scorso. «A lui e a tutti i vigili del fuoco parmensi che non sono più tra noi - conclude - va il mio ricordo».