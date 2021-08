La salma del Duca Alessandro ritorna a casa

Antonio Bertoncini

Domani Alessandro Farnese e Maria del Portogallo ritornano “a casa”, nella cripta della Steccata. Dopo quasi due anni si conclude l'“esilio a fin di bene” nei locali dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Parma.

Termina così la parentesi aperta nel gennaio 2020 dall'Ordine Costantiniano, che decise di riportare temporaneamente alla luce le salme del duca e della consorte per ricostruire in modo più attendibile gli eventi storici di cui furono protagonisti.

Eroe del Cinquecento

A raccontare la vicenda è Edmondo Barbieri Marchi, vicepresidente, membro della Giunta esecutiva e consigliere a vita dell'Ordine Costantiniano, al quale fa capo la chiesa della Steccata, che ospita da due secoli le salme dei duchi di Parma nella cripta allestita per volontà di Maria Luigia.

«Alessandro Farnese - racconta Barbieri Marchi - ha giocato un ruolo di primo piano non solo nella storia di Parma, ma soprattutto nella storia d'Europa: si deve praticamente a lui, il duca guerriero, la costituzione dello Stato del Belgio, perché fu protagonista assoluto nelle guerre delle Fiandre, al servizio della Spagna imperiale di Carlo V».

«E tutt'oggi - sottolinea - i belgi fiamminghi ne conservano un ricordo indelebile come quello che si deve ad un eroe nazionale. Fu ancora lui a volere la Cittadella di Parma, capitale del suo Ducato, in cui viveva quando non era in giro per il mondo a condurre eserciti, costruita sul modello di quella di Anversa, che tanta fatica aveva fatto ad espugnare».

«Alessandro Farnese fu un capo di stato in quanto duca di Parma, ma meritò anche l'appellativo di “generalissimo” in quanto conquistatore e poi governatore delle Fiandre» ricorda Barbieri Marchi.

Ma le vicende belliche del Farnese guerriero non si fermano al Belgio: «Alessandro Farnese – racconta ancora il vicepresidente dell'Ordine Costantiniano - è stato vicecomandante della Lega santa nella battaglia di Lepanto, e fu lui personalmente, sulla sua nave, a catturare la galera del Gran Visir, che guidava la flotta turca, sgominata dai cristiani, e a far proprio il tesoro degli Ottomani».

Due secoli in via Bixio

Una figura di primo piano che ha attraversato tanti campi di battaglia nel sedicesimo secolo poteva certamente meritare un approfondimento dal punto di vista storico, a cominciare dalle peregrinazione dei resti del Duca e della moglie Maria, venuta a mancare 15 anni prima, sepolti insieme per espressa volontà dello stesso Alessandro.

In realtà è stato un sospetto a far muovere la curiosità del Consiglio dell'Ordine Costantiniano e a indurlo a dare corso alla complicata operazione di riesumazione. La salma del duca, morto in circostanze non del tutto chiare ad Arras in Francia il 3 dicembre 1592, fu trasportata a Parma e inumata, insieme a quella della moglie, nella chiesa dei Cappuccini in borgo Santa Caterina. Alessandro era vestito con l'abito cappuccino e, come si evince da un quadro funerario a lui dedicato, pare che indossasse anche il prezioso collare dell'Ordine del Toson d'Oro, che gli era stato conferito dal re di Spagna.

Quando la duchessa Maria Luigia decise, attorno al 1820, di tumulare le salme dei duchi di Parma nella cripta appositamente allestita all'interno della Basilica della Steccata, i resti di Alessandro e Maria d'Aviz furono riesumati per essere trasportati nella basilica: «L'operazione – racconta Barbieri Marchi – fu affidata a due funzionari, ma si rivelò più complicata del previsto per le precarie condizioni della bara. Così i resti furono raccolti in una nuova bara di piombo e inumati nella cripta dei duchi. Lì sono rimasti per un paio di secoli, fino al gennaio 2020, quando in un carteggio intercorso fra due cortigiani di Alessandro che vivevano in Belgio, quindi da testimoni diretti, riportato alla luce fra i documenti dell'Archivio di Stato, si avanzava l'ipotesi che il duca potesse essere morto avvelenato, forse in seguito ai rapporti deteriorati con i governanti spagnoli».

Università e Ris al lavoro

«A questo punto – è ancora Barbieri Marchi che parla - abbiamo ritenuto opportuno dare un contributo alla vicenda storica, decidendo di riesumare i resti mortali e di affidarli agli istituti universitari di medicina legale e odontoiatria, affinché facessero luce, per quanto possibile, sulla morte del Duca. Insieme a loro ha lavorato il Ris di Parma, che ha fornito una collaborazione preziosa.

L'arrivo della pandemia - conclude il vicepresidente dell'Ordine Costantiniano – ha prolungato un po' i tempi, ma l'operazione ci ha consentito di ricostruire le vicende di vita di Alessandro e Maria lavorando sui pochi resti mortali con le sofisticate tecniche di oggi».

Il lavoro degli scienziati dell'Università e del corpo specializzato dei Carabinieri ha indubbiamente messo alcuni punti fermi sulla vita del Duca: ci sono conferme certe sulla sua lunga permanenza sui campi di battaglia, sulle ferite riportate per un colpo di arma da fuoco e sulla sua situazione di salute. Non sono invece state rilevate tracce di avvelenamento (anche se la cosa non può essere del tutto esclusa). Naturalmente non è stato ritrovato neppure il prezioso collare del Toson d'Oro: «Un po' ci abbiamo sperato – confessa Barbieri Marchi – perché dall'effigie funeraria pare che lo indossasse sul letto di morte, anche se la cosa non è da dare per scontata. E poi la complicata riesumazione di due secoli fa potrebbe anche aver determinato il trafugamento di un oggetto di notevole valore, con due rubini grossi come ciliegie».

«Questa verità non la conosceremo mai, ma siamo orgogliosi di aver dato un contributo importante alla ricostruzione storica - conclude Barbieri Marchi -. Non basta andare in via Duca Alessandro per pensare di conoscere la storia».

Domani il ritorno

I resti di Alessandro e Maria torneranno a casa, nella cripta della Steccata domani alle 16. A trasportarli in via Garibaldi, davanti al picchetto d'onore dell'Arma dei Carabinieri, sarà il carro funebre di Ade. Davanti alla chiesa saranno schierati il duca di Parma Carlo Saverio di Borbone insieme al fratello Giacomo, 4 sindaci di città delle Fiandre, un diplomatico del Belgio e le autorità locali. Dopo la celebrazione solenne della messa da parte del vescovo Enrico Solmi, è previsto un intervento del Duca di Parma, che sarà seguito dalla operazione di posa della bara nel catafalco all'interno della cripta, accompagnata dalle note de “Il Silenzio fuori ordinanza”. A suggellare l'atto del rientro sarà il notaio Micheli, che apporrà i sigilli al cancello della cripta.