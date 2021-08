Labrador chiusi in casa per 10 giorni: trovata la proprietaria e denunciata

Mara Varoli

Dopo una settimana, la proprietaria dei due labrador abbandonati in casa da almeno 10 giorni, è stata rintracciata e denunciata per maltrattamento animale. Ma le indagini non sono ancora terminate e gli eventuali sviluppi, con una possibile convocazione della donna, saranno delegati dalla Procura.

Intanto, al canile municipale Olivia e Marley stanno piano piano riprendendo le forze: mangiano, bevono e sono inseparabili. Dove va uno, va l'altra. D'altronde, in quell'appartamento della zona di via Budellungo, che doveva essere la casa felice della loro famiglia, hanno sofferto davvero tanto: per giorni senza cibo né acqua, tra escrementi, urina e vomito. «Quando li abbiamo trovati, Olivia e Marley stavano davvero male - spiega Massimo Marchinetti, sostituto commissario della polizia municipale -. Erano visibilmente molto magri e disidratati. Ma ora al Polo d'affezione Lilli e il Vagabondo si stanno riprendendo: sono uno legatissimo all'altra».

Olivia ha 4 anni e Marley due anni e mezzo. Grazie ai vicini di casa, giovedì scorso il Nucleo difesa animali del Comune di Parma è intervenuto per verificare l'abbandono dei due Labrador. Che abbaiavano sempre più, affinché qualcuno li liberasse da quella prigione: «La polizia municipale ha avuto la segnalazione dal Nucleo difesa animali e quando siamo arrivati sul posto abbiamo subito constatato l'emergenza - continua Marchinetti -. I due cani erano chiusi in casa da giorni e giorni. Così abbiamo chiamato i vigili del fuoco che con i cestelli li hanno recuperati. I due Labrador erano affamati e assetati e sono stati affidati al recupero animali del canile municipale. Chiaramente abbiamo dovuto procedere con il sequestro preventivo penale dei due Labrador, per evitare la prosecuzione del reato». E non è stato semplice rintracciare la proprietaria, ma alla fine e dopo giorni è rientrata a casa: «La donna è stata denunciata all'autorità giudiziaria per maltrattamento e ora rischia la condanna - ricorda il sostituto commissario della polizia municipale -. Olivia e Marley sono stati ottenuti in adozione da un'associazione di Milano, che ora ha giudicato la donna inottemperante ai principi dell'adozione».

È ancora presto per sapere dove è andata in tutto questo tempo la proprietaria dei cani e come mai li abbia chiusi in casa senza cibo né acqua per più di dieci giorni. Le indagini proseguono e la Procura deciderà per gli eventuali sviluppi. L'importante è che Olivia e Marley ora siano al sicuro e con il loro pasto quotidiano. Sempre insieme, naturalmente, e magari un giorno non troppo lontano troveranno una famiglia che avrà cura di loro.