«Kampah, una vita da sogno»

Gino Campagna

Dire che Flavio Kampah Campagna ha vissuto una vita da sogno è scontato ma poterla descrivere anche da me che gli sono stato vicino per tutta la vita è quasi impossibile.

Flavio la sua vita l'ha cominciata a sognare nel piccolo appartamento dove era nato il 6 novembre del 1962. Sogni che si sono ingigantiti poi coi giochi da bambini nel suo amato piazzale Inzani. Sogni di fumetti e disegni, sogni di arte e avventure, sogni audaci, impossibili forse per un bambino come lui nato nel quartiere povero di Parma, l'Oltretorrente.

Ma poi non sogniamo forse tutti?

La verità è che Flavio i suoi sogni non li ha solo immaginati ma con una determinazione assoluta, una creatività immensa e un coraggio da leoni, i suoi sogni Flavio li ha realizzati e, mai contento dei suoi successi, di sogni ne ha continuati a sognare per tutta la vita. Una vita interrotta tragicamente oggi quando un virus malvagio gli ha distrutto velocemente e efficacemente i polmoni. Polmoni che avevano respirato l'aria dei tutti i continenti, polmoni che avevano permesso a Kampah di esprimere le sue idee, di condividere le sue visioni, di insegnare agli altri i trucchi di un mestiere che lo vedeva maestro. Polmoni che gli permettevano di cantare con la sua voce stonata le canzoni di Bowie con i mille amici che aveva intorno al mondo, amici che per un mese mi hanno riempito la mailbox di messaggi d'affetto. Polmoni che lo aiutavano a ridere quella grassa risata sua, che gli hanno dato la benzina per arrabbiarsi e litigare, perché Flavio, come tutti noi, non era perfetto e di errori ne ha fatti tanti ma oggi voglio ricordare solo i suoi successi, le gioie, i trionfi che sono tanti, troppi per elencarli qui… ci vorrebbe un libro.

Questa mattina, prima di apprendere le brutte notizie, in pieno jet lag venendo dalla California dove vivo da trent'anni, mi sono svegliato mentre si svegliava la pigra città di provincia che Flavio tanto amava e allo stesso tempo detestava per quanto gli stava stretta. Silenziosamente, cercando di non svegliare mia mamma e mio fratello Andrea che ancora dormivano, sono uscito e lentamente ho camminato verso piazzale Inzani.

Ho guardato la casa che ci aveva visto bambini, mi sono soffermato di fronte ai negozi che non ci sono più: La latteria dell'Ugolina, il fruttivendolo Pino, la droghiera di Rina, Cecè. E poi ho guardato gli alberi, nella piazza, maestosi ora e pieni di foglie. Li ricordavo più piccoli pensavo, rendendomi conto che una vita era passata da quando io e Flavio giocavamo a “Tana libera tutti” appoggiandoci e nascondendoci dietro i loro tronchi. E così mentre il corpo di Flavio ci ha lasciato, io credo che il suo spirito rimanga piantato in me e in tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato. E come le piante del piazzale, con le radici ben piazzate nel passato e i rami e le foglie protese nel futuro, il suo spirito continua a crescere dentro di noi. Questo pensiero è oggi per me, in un giorno di dolore e lacrime, un grande conforto e invito tutti quelli che hanno conosciuto Flavio Kampah Campagna a fermarsi uno di questi giorni in piazzale Inzani e di toccare le piante della piazzetta e di mandare un saluto a Flavio… se lo conoscevate sapete già quanto gli farà piacere sentirsi ricordato e amato.

Flavio lascia l'amata figlia Irene, la mamma Pina, i fratelli Gino e Andrea e la sorella Barbara. E poi Niccolò, Ada, Rocco, Simone, Sara, Laura, Graziano, Maura, Enrico, Alessandro, Anna, Maria, Federico, e altri parenti e mille amici intorno al mondo, troppi per elencarli tutti: sapete chi siete.

Ciao Fratello di mille avventure.

Ti voglio bene.

Gino

Ps mia mamma mi ha ricordato che gli alberi di cui parlo non sono quelli della mia gioventù ma alberi piantati una trentina di anni fa. Ho deciso di lasciare il mio appello intatto comunque un po' perché la morale della storia non cambia e un po' perché so che Flavio sta sghignazzando da lassù.