Basilicagoiano, i funerali di Luca Morabito

Basilicagoiano La bandiera gialla con il numero 46 di Valentino Rossi, lo stesso stampato anche sulla felpa indossata dalla sua promessa sposa, Emanuela, accompagna Luca Morabito nel suo ultimo viaggio. Ad attenderlo, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Basilicagoiano, un gran numero di persone venute a rendergli omaggio.

Oggi, 28 agosto, Luca Morabito avrebbe compiuto 37 anni e si sarebbe dovuto sposare a Monticelli D'Ongina.

«Non conosciamo le vie della provvidenza - ha ricordato don Riccardo Ugolotti durante la cerimonia funebre - perciò non riusciamo a comprendere e ad accettare. Ma chi conosceva Luca non è solo. Siamo qui per pregare insieme ai familiari».

Morabito, un infinito amore per i genitori Bartolo e Lorenza e per Emanuela, compagna e promessa sposa, è scomparso una settimana fa in un tragico incidente stradale mentre si stava recando al lavoro in banca a Sant'Ilario d'Enza. Dopo esser stato sbalzato dalla moto, sua eterna passione, è caduto violentemente a terra.

Una caduta che purtroppo non gli ha lasciato scampo. «Il valore di una persona - ha detto don Ugolotti - non si misura dal numero degli anni, che non è a nostra disposizione. Il valore di una persona sta nel suo cuore, breve o lunga che sia l'esistenza. Nella vita ci sono difficoltà e sbagli. Ciò che conta è il desiderio di viverla bene, questa vita».

Per il matrimonio di Luca ed Emanuela era già tutto pronto. Comprese le fedi nuziali. «Emanuela - ha spiegato don Ugolotti rivolgendosi alla giovane - tu hai chiesto una preghiera di benedizione su queste fedi che dovevano accompagnare la vostra promessa. La benedizione del Signore l'avete raggiunta nel momento in cui avete preparato tutto per il vostro cammino insieme. Le vicende della vita non distruggono ciò che di buono è stato costruito».

«Luca, sei entrato nella nostra vita riempiendoci il cuore - ha detto dal leggio Bartolo Morabito, la voce incrinata dal pianto -. Anche nei momenti più bui eri tu la nostra luce. Ti ho visto crescere. Ora da lassù ci guarderai e continuerai ad esserci: figlio, amico, guida».

«Amore mio, dovevamo arrivare qui all'altare diversamente ma non ci è stato concesso - ha detto Emanuela - e mi spiace dirti che anche stavolta avevo ragione, quando ti dicevo che profumavi d'angelo. Mi hai insegnato ad amare e a lasciarmi amare. E per questo, con la grazia di Cristo, ti prometto che ti sarò fedele. Dopo aver sorvolato i grattacieli di New York e il mare di Riccione e della Grecia torna da me. Ti amo e ti amerò per sempre. Tua, Manu».

Riccardo Zinelli