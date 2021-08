Fidenza, polemica sulla camera ardente

Lamentele per la chiusura domenicale della camera ardente dell'ospedale di Vaio. «Ci siamo trovati domenica mattina davanti alla camera ardente dell'ospedale di Fidenza, chiusa perché giorno festivo. Noi rientrati anticipatamente dalle ferie e parenti provenienti da Milano e Langhirano per l'ultimo saluto a una defunta che, essendo ricoverata, nessuno aveva più potuto vedere nonostante green pass e tamponi a pagamento. Vorrei conoscere le motivazioni della decisione di chiudere come un negozio (anzi i negozi sono aperti ) una camera ardente, sapendo che durante i festivi anche chi viene da lontano può porgere un ultimo saluto»: questa la protesta di una fidentina che ha scritto alla «Gazzetta».

«Disumanizzazione estrema che non credo possa essere giustificata dalle restrizioni anti covid: gli altri giorni il virus è occupato? Ricordo che la mia parente è morta sola, perché purtroppo morta in un giorno pari, dove non aveva diritto di assistenza, nemmeno da congiunti vaccinati, tamponati e bardati da astronauti. Forse una riflessione va fatta». L'Ausl risponde così: «Nel rammarico per la famiglia che non ha potuto porgere l'ultimo saluto alla congiunta, la direzione dell'Ospedale di Vaio informa che è prevista una prossima estensione dell'apertura della camera ardente anche la domenica. Al momento la camera ardente è aperta da lunedì a sabato, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, come riportato anche nella pagina dedicata sul sito Internet aziendale (www.ausl.pr.it). Si ricorda che è possibile visitare i ricoverati, seguendo le regole di accesso previste dalla normativa sanitaria anti covid-19, tra le quali la recente introduzione dell'obbligo di green pass, come spiegato sempre sul sito aziendale. Possono essere previste variazioni nell'accesso ai reparti, in caso di situazioni specifiche o di gravità, valutate dal personale delle Unità operative interessate».

r.c.