Gli abitanti di Baganzola: «Siamo isolati, quanto durerà?»

«Siamo senza strade e lunedì devo andare a fare degli esami, sono già preoccupata. Non la viviamo bene e speriamo facciano qualcosa, anche se sarà difficile».

Rita Zanichelli è seduta ai tavolini esterni del bar Franco, con un gruppo di amiche. Tutti (o quasi), a Baganzola, parlano di quanto accaduto giovedì e del sottopasso danneggiato sulla strada provinciale 9, che collega la città alla frazione. E siccome quel passaggio per raggiungere il paese non è l'unico a essere stato interrotto (non si passa nemmeno da strada Vallazza, al momento bloccata per lavori, né dal ponte di Castelnuovo), gli abitanti di Baganzola sono preoccupati per questo improvviso isolamento (le uniche strade per raggiungere la frazione infatti prevedono percorsi lunghi o in mezzo alla campagna).

«Ci sono grandi difficoltà, soprattutto per chi deve andare a lavorare», aggiunge Francesco Neve, dipendente del bar. «Mi auguro che sistemino al più presto, magari anche in questi giorni a corsie alternate, perché il giro, altrimenti, si allunga di molto e tra poco ci sarà Cibus», spiega Tiziana Bonassi, un'altra cliente del locale.

Per molti il disagio è già forte (soprattutto per chi deve spostarsi quotidianamente per andare al lavoro), ma potrebbe complicarsi nelle prossime settimane, con la riapertura delle scuole e l'avvio delle diverse manifestazioni in zona fiere. «Purtroppo l'incidente del mezzo pesante è capitato e per fortuna non è morto nessuno, ora dobbiamo solo sperare riattivino in fretta la circolazione», spiega un altro signore della frazione.

«Sono andata in città a fare la spesa e ho percorso strada Cornazzano, quella con il guardrail: è improponibile, perché è anche molto stretta e quando capita di incrociare qualche altra auto bisogna sperare ci sia posto affinché una delle due si fermi - racconta Rosy Belicchi, ricordando che a Baganzola abitano molti anziani -. Purtroppo queste sono cose che capitano, ma per liberare la strada devono muoversi e lavorare anche di notte se necessario. Si tratta di un disagio per chi lavora, ma anche per i negozi e c'è bisogno di un intervento».

Giancarla Pinelli, titolare della pasticceria Art dessert, sottolinea come, a causa di queste chiusure, si lavori di anche meno: «Chi di solito passava di qui, magari a fare colazione, ora che è costretto a percorrere un altro itinerario, non viene».

Anna Poldi Allai ha un altro timore, che è quello legato al passaggio dei mezzi di soccorso: «Io mi chiedo: se una persona sta male, dove e come passa l'ambulanza? Devono attivarsi e risolvere velocemente».

G.P.