Kampah, un'esplosione di genialità. E Bodoni nel cuore

Un'esplosione di creatività e di genialità. La capacità di essere sempre avanti. La voglia, anzi la missione, di portare Bodoni in giro per il mondo. La rabbia per non essere stato un profeta in patria, lui che aveva stupito l'America, fatto un video per gli U2, creato pubblicità di successo per le più grandi multinazionali. Lui guru della computer graphic, che veniva citato dalla Apple («Con i nostri computer, Kampah fa queste cose qui»). Lui che era orgoglioso dello spot per la Cherry Coke finito nella collezione permanente del Moma, della sigla per le Olimpiadi di Sydney, di mille altre cose. Lui che chiamava «Parmatraz» la sua Parma. Che stentava a riconoscere il suo Oltretorrente (con l'eccezione di Opera Viva, il covo del suo amico Emilio Restori, dove è esposta una delle opere di cui andava più fiero).

Kampah era tutto questo, e molto di più. Un entusiasta, un generoso, nella vita e nel lavoro. Uno dei suoi ultimi gesti fatti con il cuore: il regalo di una grande opera alla sezione di Parma dell'Anmic, l'Associazione degli invalidi civili. I tanti omaggi per i grandi che ci hanno lasciato (uno degli ultimi, Robi Bonardi, amico di una vita): fotomontaggi geniali e spettacolari, di uno che padroneggiava come pochi Photoshop e che, sopra a tutto, qualsiasi cosa facesse, la faceva da artista. È stato designer, fotografo, regista, illustratore, pittore, street artist, mago dello stencil. È stato un artista, punto. Lo diceva lui stesso: «Cambiano i mezzi, gli strumenti, ma resta il fine di sempre: comunicare. Comunico con la gente che guarda le mie cose, mostro il mondo in una luce migliore. Il mondo visto con i miei occhi». Gli occhi dell'artista. Di un grande artista.

Una ne faceva e cento ne pensava. Quando Trump è diventato presidente, ha lasciato gli Stati Uniti («Non è più il posto per me») e si è divertito a "prenderlo a pugni". Ha fatto una serigrafia, in cento esemplari: per ognuna, una spruzzata di rosso sulla faccia e un pugno. Ha polemizzato con il Comune per la scelta di affidare a un tedesco, pur molto autorevole, il logo di Parma 2020: e ne ha creato uno suo, bellissimo, elegante, bodoniano, con un omaggio a Franco Maria Ricci, altro suo mito.

Una delle ultime idee: pubblicare a puntate sulla «Gazzetta» la sua biografia. Avremmo dovuto partire in estate, aveva preferito rimandare all'autunno: avrebbe curato lui l'impaginazione, ça va sans dire. Aveva la «Gazzetta» nel cuore e la “nuova” «Gazzetta», con i caratteri bodoniani, lo entusiasmava. Ovunque fosse (Parma, Nizza, Ibiza, negli ultimi mesi), la prima foto della sua ultima opera era per noi. Nel 2020 ha voluto distribuire con la «Gazzetta» – per noi, un motivo d'orgoglio – il suo calendario: un altro gesto d'amore per la sua città, con l'omaggio a grandi parmigiani, da Correggio e Parmigianino a Leo Ortolani, passando per Bodoni, Verdi, Toscanini, Zavattini, Guareschi, Bernardo Bertolucci, Bevilacqua, Franco Maria Ricci, Lino Ventura, Erberto Carboni, Franco Nero, Ettore Guatelli. E quando abbiamo varato la riforma – con il ritorno al Bodoni, appunto – aveva esultato e ci aveva regalato una splendida testimonianza, di come aveva cercato, per tutta la carriera, di tenere alto il nome e l'opera straordinaria di quel genio di tipografo. Lo aveva studiato negli anni del Toschi e se n'era innamorato. «La passione per la tipografia – ha detto in un'intervista –, abbinata all'amore per il fumetto, mi ha aiutato nel rendere il carattere espressivo. L'amore per i caratteri, per Bodoni, è qualcosa che hai dentro. A Parma è una cosa scontata, come il formaggio, come gli anolini. E ti restano dentro».

C'è un grande vuoto, adesso, in tutti quelli che hanno conosciuto Flavio, che hanno fatto un pezzo di strada con lui, che gli hanno voluto bene. «Non c'è la vita, non c'è la morte», ha detto, con il poco fiato che aveva in gola, in un video registrato dal letto dell'ospedale, prima che le sue condizioni si aggravassero. Il testamento per la famiglia (splendida, unita come poche, anche se “sparsa” nel mondo), per gli amici, per tutti quelli che continueranno a portarlo in giro.