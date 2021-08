Peter Gomez: «Nel 2023 Pd e Lega dovranno ancora allearsiu»

Chiarezza di esposizione, sincerità persino brutale e capacità di analizzare le situazioni con lucidità: mettete insieme questi tre elementi e avrete il ritratto di Peter Gomez, direttore dell'edizione online de «Il Fatto Quotidiano» che ha aperto la serie di 5 incontri della serie «Invito all'ascolto» ideati e condotti dal giornalista parmigiano Luca Sommi.

L'Italia e il Covid

«Penso che in autunno ci sarà un'altra ondata del Covid, ma non credo ci saranno altri lockdown, se non in aree ristrette». Non ha dubbi Gomez e spiega anche il perché: «Il motivo è che ormai ci siamo assuefatti al virus. E dunque anche le notizie dei morti e dei contagi non fanno effetto più di tanto alla maggioranza delle persone. Col virus ormai si vuole convivere e una chiusura generalizzata non sarebbe più accettata di buon grado». Gomez lancia anche una stoccata ai no-vax: «Quest'estate ero in vacanza in un luogo lussuoso. La maggior parte delle persone benestanti erano “no-vax” e instillavano dubbi sul vaccino. Però poi molti assumevano droga come se fosse una cosa normale. Questa è l'Italia».

La crisi dell'Afghanistan

«E' brutto dirlo, ma l'Afghanistan viene abbandonato perché gli Usa non hanno più interessi nazionali in quel paese. Quanto alla sorte di chi rimane, anche qui va detto che tornerà la legge islamica, ma a esserne colpiti saranno soprattutto i 4 milioni di abitanti di Kabul, che vivevano all'occidentale. Gli altri 38 milioni di afgani, in maggioranza, in realtà hanno tifato per i talebani, altrimenti il Paese non sarebbe ritornato così in fretta nelle loro mani. E in Afghanistan accadrà quello che già succede in Egitto, dove i diritti umani non sono rispettati, ma la politica finge di non vedere perché gli interessi nazionali prevalgono su quelli delle singole persone».

Differenze Conte-Draghi

«La differenza fra Conte e Draghi? Sono entrambi ottimi politici, soltanto che Conte, non facendo parte del “giro giusto”, ha contro tutta la stampa, mentre a Draghi, che comunque ci sa fare, viene perdonato tutto». Gomez poi vede uno scenario «provocatorio» per il 2023: «Secondo me ci sarà un'alleanza collettiva che punterà a tagliare fuori dal potere Fratelli d'Italia e 5 Stelle, che non fanno parte del “sistema”. E la Lega, sempre più quella di Giorgetti che quella di Salvini, e il Pd si ritroveranno ancora ad essere alleati per necessità. Quanto alla presidenza della Repubblica, mi auguro che non si rielegga Mattarella, altrimenti sarebbe l'ennesimo caso di presidente “mentitore”. Ma è un'ipotesi molto plausibile». Signori, Peter Gomez.

Gian Luca Zurlini