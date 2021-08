Pontetaro, addio a Ilaria Sani

Fontevivo «Già da giovanissima era la bambina “dalle tre esse”: solare, simpatica e speciale. Ilaria ha sempre avuto queste qualità, unite alla sua grande voglia di vivere»: così Tiziano Sani ricorda la sorella Ilaria, prematuramente scomparsa mercoledì all'ospedale Maggiore di Parma, dove si trovava ricoverata da alcuni giorni in seguito ad un malore dovuto ad una patologia pregressa di cui soffriva da molto tempo.

«Spesso – spiega il fratello Tiziano – a causa di questi dolori mia sorella doveva restare in casa per diversi giorni, ma superato il malessere riusciva a ripartire più forte di prima. E anzi, era proprio lei a cercare di sdrammatizzare, parlando della propria salute, cercando piuttosto di incoraggiare le persone a lei vicine».

Ma Ilaria non è purtroppo riuscita a vincere la battaglia finale contro la propria malattia. Aveva soltanto cinquant'anni: nata il 16 ottobre del 1970, ha sempre vissuto, sin dall'infanzia, a Ponte Taro. A soli diciotto anni, al termine del proprio percorso scolastico, proprio nel piccolo paese sulla via Emilia Ilaria riuscì a realizzare un suo grande sogno, aprire un negozio di intimo e accessori che non a caso scelse di chiamare «Desideri».

Attività mantenuta per una decina d'anni, sino a quando Ilaria scelse di proseguire a lavorare come collaboratrice nell'azienda di famiglia, attiva nel settore della fonderia.

Nella vita di Ilaria, oltre ai suoi amatissimi familiari, c'erano i cagnolini Sissi e Nico, con cui amava passeggiare per le strade di Ponte Taro: «Mia sorella aveva acquisito la passione per gli animali da me e da nostro padre», aggiunge il fratello, che ricorda quanto Ilaria fosse «particolarmente abitudinaria: ogni giorno infatti, di buon mattino andava al bar del paese per la colazione con cappuccino e brioche, prima della spesa quotidiana. Se anche per un solo giorno Ilaria non manteneva la propria routine di impegni c'era chi si preoccupava».

Ilaria Sani lascia il padre Adone, la madre Gabriella, il fratello Tiziano, le nipoti e il suo amato compagno, Michele: i funerali della sfortunata cinquantenne saranno celebrati questa mattina, alle 9.15, con partenza dall'ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Santa Maria Maddalena di Ponte Taro, dove alle 10 sarà celebrata la messa.

Anche il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza, ha ricordato con particolare commozione Ilaria Sani e «la sua grande passione per i cani: si è sempre impegnata nel segnalarmi questioni e necessità».

Michele Deroma