Salso, polemica sulle museruole

È in dirittura d'arrivo il «Regolamento per la tutela e il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana».

Ad annunciarlo è il vicesindaco, con delega al benessere degli animali in città, Devid Cattani, dopo il caso dell'aggressione di un rottweiler nei confronti di una donna «colpevole» di aver voluto proteggere il proprio cagnolino mentre passeggiava in viale Matteotti (un episodio simile era avvenuto nei giorni di Ferragosto quando a causa di due cani davanti ad un locale era scoppiata una rissa tra i rispettivi padroni).

La donna ha scritto all'amministrazione chiedendo di rendere obbligatorio l'uso della museruola nei casi previsti dalla legge.

Oggi arriva la precisazione dell'assessore Cattani. «La normativa nazionale ribadita dal ministero della Salute è che ogni proprietario deve avere con sé la museruola da mettere al proprio cane ma a mio avviso anche un utilizzo continuativo di questo accessorio risolverebbe solo parzialmente i problemi», afferma Cattani.

«Credo - prosegue il vicesindaco - che il punto fondamentale sia la gestione del cane da parte dei proprietari: spesso si acquistano cani senza conoscerne le reali potenzialità. Ho invitato la signora a inoltrare una segnalazione scritta verso ignoti alla polizia locale non per penalizzare il cane ma per iniziare un iter di consapevolezza in cui, nel caso si riproponesse il problema, affiancati dal servizio veterinario si possa intraprendere anche un percorso rieducativo».

«A tal proposito la consulta per il benessere degli animali in città ha quasi ultimato il “Regolamento per la tutela e il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana”: sarà un nuovo modo di approcciare il mondo animale per le persone, aumentando la consapevolezza ed il rispetto reciproco. Il regolamento sarà consegnato a breve agli uffici per le opportune valutazioni per poi iniziare il percorso che lo porterà in consiglio comunale. Sono certo - conclude Cattani - che inizialmente non sarà un passaggio indolore per tutti, ma sono altrettanto sicuro di un'altra cosa: tutti comprenderanno che a volte le quotidiane abitudini non sono sempre del tutto corrette».

