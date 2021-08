«Sicurezza, il Comune può fare qualcosa»

Proseguono le polemiche (e gli interventi) sul tema della sicurezza in città dopo le recenti denunce, ospitate dalla «Gazzetta» dei residenti di via Verdi e piazzale Picelli. In questo caso a intervenire è Mario Cesari, ex presidente del quartiere San Leonardo.

«Ho letto con grande dispiacere i gravi problemi di sicurezza e degrado che stanno interessando diversi quartieri della città (via Verdi, Oltretorrente, San Leonardo, Piazza della Pace, Stazione ecc). Sono stato - scrive Cesari - per più di 9 anni presidente del quartiere San Leonardo (con i sindaci Ubaldi e Vignali) che è sempre stato uno più problematici da questo punto di vista e conosco bene il problema».

«Quando ero presidente del quartiere si era creata la stessa situazione in diverse zone della città dove erano nati diversi comitati che lamentavano fenomeni di spaccio, baby gang, insicurezza e degrado soprattutto per anziani e donne sia di giorno sia di notte con grossi problemi di convivenza e vivibilità. Ricordo che allora il sindaco Vignali prese di petto la situazione. Chiese e riuscì ad ottenere dall’allora ministro dell’interno Maroni il distaccamento a Parma di 6 pattuglie dell’esercito. Vignali - prosegue Cesari - aveva poi costituito diversi nuclei dedicati e specializzati della Polizia municipale come Polizia di prossimità in particolare sul fenomeno della sicurezza urbana. Aveva creato i vigili di quartiere. E poi aveva istituito 6 presidi fissi di giorno e di notte con pattugliamenti misti con Esercito, Polizia municipale (con furgone e torre faro di notte che illuminavano la strada), Polizia di Stato e Carabinieri in via Trento, piazzale Picelli, piazza della Pace, stazione, Barilla Center e i borghi dietro al Duomo. La situazione nel giro di pochi giorni si era completamente risolta con soddisfazione dei cittadini e dei comitati. Ricordo infatti una riunione pubblica in Comune dove erano presenti nel novembre 2009 i presidenti dei vari quartieri interessati e dei comitati con il sindaco Vignali in cui i presidenti dei comitati dopo mesi di polemiche avevano pubblicamente ammesso che nelle loro zone e nei loro quartieri i cittadini e soprattutto le donne e gli anziani erano contenti ed era tornata finalmente la vivibilità e una buona qualità della vita».

«Le iniziative sociali dell’Agenzia sulla famiglia con i laboratori familiari che Vignali e la delegata Cecilia Greci avevano voluto in alcuni quartieri avevano contribuito a migliorare ancora di più la situazione con i cittadini, le famiglie e i bambini che si erano rimpossessati finalmente dei quartieri in una città con un alto livello di decoro, pulizia, sicurezza e vivibilità che ora purtroppo - conclude Cesari - non c’è più».

r.c.