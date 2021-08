Al PalaPonti la carica dei «ni vax»

«All'inizio fare il vaccino non era nei miei piani, avevo timore. Poi ho fatto gli esami del sangue, per essere più sicura, e ho deciso di farlo, soprattutto perché le cose che potevo continuare a fare senza erano rimaste poche. Questo mi ha convinto».

Costanza Barbieri, studentessa 17enne, è una dei 93 minorenni che ieri mattina si sono vaccinati al PalaPonti di Moletolo per partecipare a una delle due giornate (l'ultima è oggi) aperte a chi, dai 12 anni in su, volesse sottoporsi all'iniezione anti-Covid senza prenotazione. L'Azienda Usl per questo fine settimana ha messo a disposizione mille dosi Pfizer (500 ieri e altrettante oggi).

Ad accompagnare la giovane c'erano il padre Lorenzo (già immunizzato) e la madre Moira Bertoni, che si è vaccinata insieme alla figlia ed è una dei 282 adulti che ieri ha ricevuto la somministrazione senza prenotazione: «Ho aspettato sperando di poterlo evitare: non sono una no vax ma avevo delle perplessità. Mi preoccupava la poca chiarezza nella comunicazione, ma il medico dell'accettazione ha risposto a tutte le mie domande in modo esaustivo».

Elena Bocchi - anche lei 17 anni, in attesa insieme alla madre, Lucia Cattabiani - non è agitata: «I miei amici lo hanno fatto, lo faccio anche io».

«Non so perché lo Stato non lo abbia reso obbligatorio, visto che è necessario: questo mi fa sorgere qualche dubbio, anche se sono favorevole», aggiunge la mamma. «Io lo faccio per forza perché sono insegnante - dice Caterina Vignola -. Mio marito ha avuto il Covid-19 ed è stato ricoverato e nessun altro in famiglia l'ha avuto. Non mi sembra di essere una persona a rischio».

Con lei c'era Nicholas De Santis, figlio 17enne del coniuge: «Lo faccio perché così mi danno il Green pass». «Siamo rientrati dalle ferie e abbiamo approfittato di questa opportunità venendo direttamente», spiega Angelo Mirani.

«Il vaccino mi spaventa perché ho paura mi tornino gli stessi sintomi del virus, che mi ha provocato il long Covid - spiega la moglie, Silvia Tittozzi -. Lo faccio perché sono quasi costretta dalla situazione, anche al lavoro poi diventa difficile».

Giancarlo Montanarini ha 80 anni e, siccome era stato contagiato, ha dovuto aspettare qualche mese: «Sono venuto oggi per comodità».

«La platea degli utenti è molto vasta: c'è chi ci ha pensato un po' perché aveva paura, chi lo deve fare perché costretto, viste le nuove indicazioni ministeriali, e chi perché ha il Green pass scaduto - conferma Chiara Latini, coordinatrice del polo vaccinale -. Chi viene, però, alla fine si è tranquillizzato e oggi è andata bene».

In mattinata, la sala era piena ma non c'era confusione. «Sono venuta oggi per il Pfizer, prima per gli over 60 c'era il Johnson e non mi sono fidata - rivela Cristina Gorreri -. Se ci fosse stato solo quello lo avrei rimandato, magari sbagliando». «Sono abbastanza contrario, perché, in confronto all'anno scorso, vedo che i casi non sono diminuiti - aggiunge Giorgio Sani -. L'ho fatto perché altrimenti mi avrebbero negato la libertà: non posso nemmeno più andare in mensa o al bar. Non temo mi faccia male, ma non lo vedo come la soluzione: mi sembra più un palliativo provvisorio in attesa di una cura».

«Non volevo farlo, ma senza vaccino non si può più andare da nessuna parte senza», dice Annamaria Boselli. «Abbiamo colto l'occasione perché non era necessario prenotare - aggiungono Michele Murdocco e Michaela Cucer, ancora un po' dubbiosi -. Senza Green pass si è vincolati e poi se può aiutare la situazione si fa».

Denise Castronà avrebbe avuto l'appuntamento per oggi ma appena ha saputo che si poteva anticipare di un giorno ha colto l'opportunità: «Sono stati bravissimi».

«Sono felice di averlo fatto - conclude Abdourahman Marra, operaio, in Italia dal 2015 -. Ora mi sento molto più tranquillo».

Giovanna Pavesi