Alessandro Farnese non fu avvelenato. Caso risolto dopo quasi 500 anni

Dalle 18,15 di ieri, Alessandro Farnese, duca di Parma e governatore delle Fiandre e la consorte principessa Maria del Portogallo riposeranno nel sepolcreto dei duchi Farnese e Borbone nella cripta della basilica magistrale di Santa Maria della Steccata, dove erano già stati collocati due secoli fa per ordine di Maria Luigia. La deposizione della cassa d’acciaio, certificata dal notaio Micheli, è avvenuta a conclusione di un vero e proprio funerale di Stato (il terzo per Alessandro) nella basilica della Steccata, dove i resti mortali dei duchi, provenienti dall’Istituto di medicina legale dell’Università, sono stati trasportati da un carro funebre di Ade.

Ad accoglierli, insieme al picchetto d’onore dei carabinieri, erano presenti il duca di Parma Carlo Saverio di Borbone con la consorte e il fratello principe Giacomo, conte di Bardi, oltre a Diofebo Meli Lupi di Soragna, presidente dell’Ordine Costantiniano, al sindaco Federico Pizzarotti, alle autorità civili e militari, ai nobili di Parma e ai rappresentanti del Belgio, il Paese nella cui costruzione Alessandro Farnese ha avuto tanto merito.

Il vescovo Enrico Solmi ha celebrato la messa solenne davanti all’urna d’acciaio contente i resti delle salme, coperta con il drappo funebre dei Borbone, sopra il quale sono stati collocati elmo e spada del duca, che saranno definitivamente sistemati sopra l’urna funeraria, come voluto da Maria Luigia.

«Le ossa di Alessandro e Maria – ha affermato il vescovo – non sono solo reperti biologici, ma sono idealmente tutt’uno con le loro anime». Ed ha definito Alessandro «uomo di guerra e di governo, saggio governante e cattolico convinto, tanto da essere stato sepolto avvolto nel saio francescano». «In questi due anni di riesumazione – ha ricordato Solmi – si sono cercate risposte sulla vita gloriosa di Alessandro, sul Toson d’Oro che non è stato ritrovato, sul supposto avvelenamento, ma l’unica cosa certa è che oggi Alessandro si trova in un percorso che non finisce, accanto al Signore».

Dopo la messa, il capo del cerimoniale ha ripercorso la vita di Alessandro Farnese (morto il 3 dicembre 1592 a 47 anni), dalla battaglia di Lepanto alle campagne del Belgio, ai non facili rapporti con la moglie (con la quale ha però voluto condividere la tomba). Sulle cause della sua morte non è stato detto nulla, ma le analisi effettuate in questi due anni da Università e Ris confermano il ferimento da arma da fuoco e tendono ad escludere l’avvelenamento. L’ipotesi più accreditata è che il duca, che riportò una ferita scomposta all’avambraccio rimediata in battaglia, sia morto 8 mesi dopo probabilmente di polmonite, forse anche perché indebolito dai postumi della ferita stessa.

Dopo la messa solenne c’è stato l’intervento del duca di Parma: «Alessandro Farnese – ha detto Carlo Saverio – ha contribuito a porre le basi per l’Europa moderna, che vogliamo unita e in pace. Ha di fatto fondato il Belgio ed ha stabilito un forte legame, seppure da distanza, con il territorio di Parma. È stato un grande uomo d’armi, ma anche un saggio politico e un governante equilibrato». Le note della tromba, con il silenzio fuori ordinanza, hanno preceduto il corteo che ha accompagnato il feretro fino alla cripta. Una copia dell’atto di sepoltura redatto dal notaio è stata inserita in un bussolotto di acciaio sigillato e collocato nell’urna funeraria per informare i posteri, in caso di ulteriore apertura del sepolcro, delle vicende dei resti mortali di Alessandro e Maria, che probabilmente resteranno in Steccata per i secoli a venire.

Antonio Bertoncini