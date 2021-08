C'è una medaglia olimpica targata Torrile: l'ha vinta un inglese nel tiro a volo grazie al «nostro» Marco Micheli

Torrile Anche a Torrile si festeggia una medaglia di bronzo olimpica. È quella vinta nel tiro a volo dall'inglese Matthew Coward-Holley, allenato da Marco Micheli.

Torrilese doc, classe 1981, Micheli è «figlio d'arte»: è stato infatti il papà Iose, scomparso nel 2016, a fargli muovere, a meno di dieci anni, i primi passi nella disciplina del tiro a volo.

E la sua abilità si è fatta presto notare: a 13 anni Marco è già in seconda categoria e da lì in poi la sua carriera sportiva è sempre stata in crescita. Da 10 anni, Micheli ha scelto di «stare dall'altra parte» per allenare i migliori talenti: nel 2016 diventa il coach della nazionale di tiro a volo scozzese e dal 2019 è il preparatore della rappresentativa della Gran Bretagna.

«Vivere la gara da fuori la pedana è difficile: il fucile non lo hai in mano tu e devi credere molto nel tuo atleta». Ma il percorso verso Tokyo ha anche messo alla prova la capacità di rimanere concentrato, riservando sorprese fino all'ultimo: tre giorni prima della partenza, infatti, una delle atlete di punta è stata fermata dal Covid e l'intera squadra ha scelto di non partecipare alla cerimonia di apertura per evitare contatti.

Ma, alla fine, il risultato è stato soddisfacente. «La gara è stata davvero molto dura: quest'anno ho visto punteggi “stellari”, segno che il livello generale degli atleti si è molto alzato». Dopo la fatica in terra nipponica, Marco è tornato a Torrile, paese in cui ha scelto di far crescere la sua famiglia nonostante gli impegni oltremanica, e dove vivono anche la mamma Maria Grazia, «storica» maestra della scuola materna di San Polo, e la sorella Giulia.

Ad attendere il suo rientro in paese per festeggiare questo successo c'erano anche il sindaco Alessandro Fadda e l'assessore allo sport Giorgio Faelli che hanno voluto invitarlo in municipio per ripercorrere le tappe del percorso sportivo. Ora si guarda già ai prossimi obiettivi: mercoledì Micheli rientrerà nel Regno Unito per iniziare la preparazione la finale di Coppa del Mondo che si terrà a Cipro.

Chiara De Carli