In casa col Benevento il Parma

Il momento giusto per cercare la prima vittoria stagionale, che poi sarebbe appena la seconda nell'anno solare, è questa sera. Intanto perché il Parma debutta in casa e ritrova dopo dieci mesi il suo pubblico. Un anno fa erano solo mille i tifosi ammessi nelle prime giornate, prima del nuovo ''lockdown'', stavolta possono entrare in quasi diecimila anche se ce ne saranno molti meno. Poi perché il Benevento è, proprio come i crociati, una formazione appena scesa dalla A con chiare ambizioni di immediata risalita. Batterlo dunque accrescerebbe l'autostima, (dio sa quanto ce n'è bisogno quando si comincia una nuova stagione con un nuovo tecnico e un nuovo gioco) e frenerebbe una diretta concorrente. Non esiste però una gara facile da vincere, specie, se, come fa il Parma da un anno, non si riesce neppure a difendere una situazione di vantaggio nel finale di gara.

È la seconda e ultima gara a mercato aperto, Da mercoledì a Collecchio lavorerà il gruppo fatto e finito, bene o male è presto per dirlo. La cosa certa è che Maresca, ma è un destino comune a tanti tecnici, ha passato un mese e mezzo a spiegare le sue idee a un gruppo che in larga parte è cambiato e cambierà nelle prossime ore mentre adesso deve ricominciare tutto con i vari Cobbaut, Correira, Coulibaly e i mister X che ancora potrebbero arrivare.

Questo è il calcio di oggi, e mettendo nel conto le misure e il distanziamento anti covid i Boys lo seguiranno da casa come hanno già fatto nelle amichevoli con Sassuolo e Inter e con il Lecce in Coppa. E' una scelta che ha fatto anche qualche altra tifoseria (Salerno, Napoli, Palermo) e che pare tanto rispettabile quanto discutibile.

Spiace che alla fine a pagare in termini di supporto e di incassi siano squadra e società, in un momento di complicata ripartenza. C'è da sperare che fuori dallo stadio, prima della gara, arrivi dai suoi ultras alla squadra una carica capace di durare 90 e passa minuti.

Il Benevento, avendo fatto una sola stagione in serie A dopo l'ultima promozione, ha dovuto rivoluzionare meno la rosa rispetto al Parma. Come Grosso a Frosinone, anche Caserta, giovane e rampante tecnico dei sanniti, proporrà un tridente con falso nueve. Là fu Ciano, qui sarà Sau.

Maresca, su probabile input della società, ha lasciato a casa Iacoponi senior, Gagliolo e Brugman, tutti in odore di partenza. Fatto sta che oggi a leggere i nomi della difesa viene qualche brivido e Cobbaut non lo fa passare. Il mercato non è chiuso e qualcos'altro, oltre a Del Prato e Coulibaly, andrà fatto per il bene di tutti.

In avanti sarà interessante vedere il contributo che potrà arrivare dall'ex Juve Correia. Sarebbero graditi vari progressi sotto tanti aspetti, ma il più importante è quello dei tre punti.

Paolo Grossi