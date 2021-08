Morgan: «Il mio amico Kampah, un innovatore globale»

Quando lo vide per la prima volta, la notte di Natale del 2002, a Los Angeles, osservandolo sulla sua jeep, gli sembrò Ernest Hemingway. E a poche ore dalla sua morte, Marco Castroldi, in arte Morgan, lo definisce «l’esempio» di come l’arte sia «qualcosa di integrato nella vita normale»: «Kampah non era una persona che faceva l’artista. Lo era». Perché Flavio «Kampah» Campagna, scomparso il 27 agosto all’ospedale Maggiore, a 58 anni, a causa delle complicazioni generate dal Covid-19, era (e resterà) un innovatore, per tutti, non solo per il musicista milanese. «Mischiava veramente i generi, le forme d’arte, tutti i tipi di grafica, l’antico, il moderno e le tecnologie. Non aveva limiti. Era una mente spaziosa, senza blocchi e aperta a qualsiasi idea: un genio - racconta Morgan -. L’ho conosciuto in modo veramente assurdo. Mi trovavo in California e dopo una discussione con la madre di mia figlia (Asia Argento, ndr), che mi aveva sbattuto fuori casa, non riuscivo più a rientrare. Dopo qualche ora, la polizia, vedendomi come un soggetto senza fissa dimora, aveva iniziato a farmi i fari: io cercavo di nascondermi, ma non conoscendo la città sono andato nel panico, anche perché non sapevo dove avrei passato la notte. Così ho telefonato a Charlie Rapino, non so ancora come mai, forse pensando conoscesse qualcuno. E, infatti, lui chiamò Kampah, che dopo dieci minuti mi venne a prendere».

Quel loro primo incontro proseguì in un locale funky. «Io ero triste, un po’ disperato e depresso per come erano andate le cose e lui mi fece passare una serata fantastica, portandomi a ballare - dice Morgan -. Andammo poi a casa sua, dove ricordo di essermi addormentato guardando un film sul punk di Julien Temple e in quella circostanza, mi fotografò mentre dormivo. Cominciò così la nostra collaborazione. Passata la bufera di Natale, io tornai in Italia e Kampah a Parma e non ci siamo mai più persi di vista. Lui ha lavorato tanto su di me, sulla mia immagine, sulle mie copertine, con i Bluvertigo. Ci ha seguito in tournée ed è stato davvero un compagno di viaggio e un ispiratore».

Tra i pionieri della motion graphics televisiva e vincitore di un Emmy Award per la regia di una sigla per la Abc Television, Kampah fu coinvolto da Morgan anche durante X-Factor. «Vederlo lavorare fu una grande ispirazione per me», aggiunge il musicista, che lo descrive anche come «l’espressione della filantropia»: «Lui amava il mondo, stare con la gente, conoscere le persone, i luoghi e ampliare la conoscenza, essendo sempre predisposto verso l’altro. Quindi nessuna preclusione e sempre estremamente propositivo. La sua creatività non aveva mai fine e, infatti, quello che ho notato quando è stato un po’ da me a lavorare era che non aveva mai momenti di noia: le persone, a volte, si annoiano, stanno in bolle di vuoto, guardano il nulla, sono incantate, pensano, magari perdono tempo facendo cose inutili; lui riempiva ogni spazio senza l’ansia dell’horror vacui. E anziché guardare una cosa che non gli interessava in televisione, come fa la maggior parte della gente, buttando via i momenti della vita, faceva qualcosa che non era stata commissionata, ricercava modi di fare degli elementi grafici che avrebbe collezionato per una sua banca-libreria, dove poi li avrebbe utilizzati ma per qualcosa che non sapeva ancora cosa doveva essere».

E quindi faceva delle texture, dei fondali, delle decorazioni di qualcosa che non c’era. «Faceva questo: riempiva di creatività, con la spontaneità di un artista. È stato un inventore, un innovatore e in Italia non ci sono molte realtà di questo tipo, proprio perché noi italiani siamo bloccati, fermi, antiquati e conservatori da un punto di vista dell’immagine, nonostante vantiamo il design. Lui cosa faceva? Prendeva ciò che di prima mano era l’Italia, quindi la moda e il design, ma lo aveva fatto con la fotografia, la computer grafica. Ovviamente non poteva essere questo Paese il suo riferimento. Ecco perché era molto globale, un artista di cui non si capisce la provenienza, perché è completamente cross over e influenzato dal mondo».

Oggi, la sua storia personale restituisce ancora il profilo di un precursore visionario che, già negli anni ‘90, contribuì a trasformare il linguaggio del video musicale (curò, insieme ad Armando Gallo, il video degli U2 «Even better than the real things») e che negli ultimi anni dedicò gran parte della sua produzione allo stencil. «Era un viaggiatore: tutti i luoghi che toccava erano una collezione di idee che metteva nella sua libreria. Quanti termini ho imparato da lui, quanti stili, quante tecniche, quanta storia dell’arte, perché, inevitabilmente, quando è proiettato così in avanti è, allo stesso modo, proiettato anche indietro e quindi questa si chiama cultura - conclude Morgan -. Kampah sarà un esempio per tutti: quello che ci lascia è un’opera da cui si può attingere. Vissi d’arte. Kampah ha vissuto d’arte e ha fatto vivere gli altri di arte».

Giovanna Pavesi