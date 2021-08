Officina Traversetolo, Gianfranco Tosi ha presentato la sua squadra

Traversetolo Officina Traversetolo ha presentato i nomi, e i volti, dei candidati consiglieri della lista che vede in corsa per la carica di primo cittadino Gianfranco Tosi.

Matteo Bertoletti, Francesca Gennari, Maurizio Casaluce, Monica Mari, Gianluca Di Silvestro, Eva Martini, Yuri Ferrari, Silvia Massera, Farouk Magtouf, Petra Montanarini, Almerico Naddei e Barbara Zecchetti i candidati, esito del lungo percorso compiuto dal progetto in questi mesi. «Che Officina Traversetolo fosse una clamorosa novità era ormai un fatto assodato - ha spiegato Tosi -. Ce lo ha testimoniato l’entusiasmo di tanta gente quando abbiamo annunciato il progetto. Ma che addirittura riuscisse a dare spazio a così tanti volti nuovi per la politica traversetolese, questo non se lo aspettava nessuno. E ciò dimostra che la politica, quando vuole, sa davvero rinnovarsi e tracciare direzioni diverse. Di noi 13, solo Ferrari ha già frequentato gli scranni del “palazzo” - ha sottolineato Tosi -. Tutti gli altri sono esordienti e ciascuno apporta un formidabile contributo. I più giovani la freschezza delle idee, la creatività, la connessione con il loro mondo, che è quello dei nativi digitali e del precariato. Gli altri l’esperienza delle loro professioni, il loro lungo impegno nella comunità, i vissuti intensi, generosi. Sono fiero ed entusiasta di questa squadra e di ciascuno dei suoi componenti, perché, al di là dei notevoli titoli accademici, si tratta prima di tutto di persone “perbene“, di grande sensibilità, trasparenti, semplici, che intendono l’impegno politico come sfida alla possibilità di evolvere verso il meglio, insieme, con equità, con rispetto».

«Un buon politico non ha bisogno di lunghi apprendistati: serve che sia capace di ascolto, di analisi, di mediazione; uno che non si stanca mai di imparare, con modestia e insaziabile curiosità. Deve trattare i suoi concittadini con rispetto, senza arroganza, con empatia vera. Mi sento parte di un team formidabile per la corposa presenza, attorno ai tavoli tematici di Officina, di decine di persone con eccezionali competenze negli ambiti più svariati e con una ferrea volontà, i quali hanno assicurato il loro impegno e il loro sostegno per i cinque anni che ci aspettano. Se c’è uno schieramento dove le competenze sono eccellenti e ad ampio spettro – ha concluso il candidato sindaco -, sicuramente è quello di Officina Traversetolo».

Martedì alle 21 il primo incontro con i cittadini a Mamiano.

Maria Chiara Pezzani