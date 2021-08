«Estendere l'obbligo vaccinale. I no vax? Irrecuperabili»

Francesco Bandini

Professor Palù, fra gli over 50 ci sono ancora circa 5 milioni di non vaccinati. La stragrande maggioranza dei ricoverati nei reparti Covid non è vaccinata, come pure quasi tutti i nuovi contagiati. Lei sarebbe a favore dell’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie?

L’obbligo si sancisce con una legge ordinaria; è sicuramente un’opzione da considerare, stante l’impatto sanitario dell’attuale pandemia, l’efficacia dei vaccini anti-Covid-19 e il successo delle vaccinazioni nel contrastare le infezioni virali che hanno afflitto l’umanità. Sicuramente valuterei in prima battuta l’estensione dell’obbligo alle persone che servono la pubblica amministrazione e che hanno rapporti con il pubblico, che dovrebbero ottemperare all’impegno sociale di proteggere i più deboli. In questo senso credo che la vaccinazione sia un dovere civile che risponde appieno anche ai principi etici di responsabilità, beneficenza e giustizia sociale.

Le vaccinazioni negli ultimi tempi sono notevolmente calate: da oltre 500mila al giorno alle attuali circa 200mila. Colpa solo delle vacanze?

Il rilassamento è dovuto al periodo di ferie. Il generale Figliuolo ha già fatto molto portandoci al 70% di copertura vaccinale; a questo punto abbiamo anche a che fare con lo zoccolo duro dei no vax e degli esitanti.

Come si spiega l’atteggiamento dei no vax? E più in generale perché questa diffidenza verso i vaccini da parte di non poche persone? Forse perché l’effetto positivo che i vaccini hanno avuto in passato è dato così per scontato che non se ne riconosce più l’origine?

Questo è senz’altro uno dei motivi. C’è tutta una serie di studi di scienze cognitive che ci fanno capire il perché di questa resistenza. Quella che si chiama esitazione vaccinale, per comprenderla, andrebbe suddivisa in varie categorie: gli incerti solo per alcuni vaccini, gli esitanti in genere, i preoccupati per la salute dei figli e i decisamente no vax che avversano i vaccini. Mentre i primi si possono convincere con una corretta informazione sui gravi effetti ancora conseguenti alle malattie infettive, i negazionisti, che sono intorno al 4-5%, sono quelli che non si convinceranno in alcun modo, perché hanno un pregiudizio di fondo basato su una malavvertita percezione del rischio. Ciò dipende da una serie di fattori. In primo luogo si sono persi nell’immaginifico collettivo la nozione e il quadro clinico della patologia infettiva. Non si vedono più i bambini con la poliomielite, non si vede più morire con l’influenza in un polmone d’acciaio com’era con la spagnola, ci si è dimenticati della difterite e dei bambini che morivano di morbillo. Si è persa la nozione che all’inizio del ‘900 la mortalità infantile e neonatale viaggiava intorno al 20%, mentre adesso siamo allo 0,2%.

L’altro aspetto rilevante è che la percezione del rischio che porta un no vax a rifiutare la vaccinazione fa parte di un sistema ancestrale di riconoscimento del pericolo da parte del nostro cervello, per cui alcune porzioni dell’encefalo reagiscono istintivamente, in qualche frazione di secondo e quindi in modo inconscio, all’imprevisto. Ricordo che il vaccino previene l’infezione e la malattia, non è un farmaco che cura i sintomi acuti di un morbo per i quali non si esita a far uso immediato di farmaci; per questo può essere difficile convincere una persona, anche acculturata, in stato di pieno benessere, a usare un medicamento che ha qualche probabilità di provocare effetti avversi. Quindi si tratta di una cattiva valutazione del rischio. L’approccio mentale cui si dovrebbe invece far ricorso e su cui dovrebbe insistere la comunicazione medico-scientifica, è quello di valutare attentamente rischi/benefici connessi da un lato al vaccino, dall’altro alla malattia. Si tratta di un'elaborazione critica che richiede più tempo e che coinvolge diverse aree e connessioni corticali del nostro encefalo.

Ci sono i no vax duri e puri, ma molti di più sono gli indecisi, i dubbiosi, i timorosi, gli insicuri, quelli che non si sentono sufficientemente informati. Come stimolarli e accompagnarli?

Nel caso del Covid 19 bisognerebbe spiegare che dai 50-60 anni in su il rischio di mortalità sale progressivamente dal 2 fino al 20% negli over 80, che c’è un rischio di long covid, trombosi e miocardite molto superiore ai rischi associati al vaccino. E poi bisognerebbe ricordare i benefici dei vaccini: due milioni e mezzo di vite salvate ogni anno dai vaccini; si tratta dei farmaci meno costosi; solo rispetto al secolo scorso hanno prolungato la spettanza di vita media dell’uomo di circa 20 anni; hanno contribuito all’eradicazione o alla quasi scomparsa di malattie mortali come il vaiolo, la poliomielite, il morbillo; alcuni vaccini prevengono anche l’insorgenza di tumori; il beneficio complessivo di cui l’umanità ha goduto è da considerarsi pari o superiore a quello dell’acqua potabile.

Il Green pass è sicuramente uno strumento utile. Secondo lei lo si sta usando correttamente o potrebbe essere sfruttato di più e meglio?

È un meccanismo molto valido, tipico delle società che affrontano oggettivamente i problemi. Il Green pass è stato accusato di essere una coercizione, ma in realtà è un mezzo utile che è invocato soprattutto da coloro che per salvaguardare le proprie attività si rendono conto che è meglio certificare che un soggetto è vaccinato, guarito o negativo a un tampone. I giovani, specie nella fascia 20-29 anni, si sono convinti ad ottenere il Green pass per un senso di libertà e questo li ha portati alla vaccinazione. È un attestato che ha molti meriti e che potrebbe averne anche come criterio per certificare la progressione della vaccinazione e per aiutarci a capire dove si annidano le sacche di resistenza. Tutto quello che previene dovrebbe essere visto in maniera positiva.

Ormai sembra probabile che ci sarà la terza dose, come già stanno facendo alcuni Paesi. Lei è d’accordo? Perché è così importante?

Come Cts l’abbiamo già approvata e riguarda gli immunodepressi, i pazienti oncologici, i dializzati e altri soggetti fragili che è dimostrato non rispondono neanche a due dosi di vaccino. Credo che sarà importante valutare una serie di studi in corso in altri Paesi che dimostrano che effettivamente c’è un certo scadimento della risposta immunitaria con l’età e in modo particolare con alcune varianti. Non conosciamo ancora esattamente quanto duri l’efficacia della protezione del sistema immunitario, anche se molti dati pubblicati indicano una persistenza per oltre 6 mesi degli anticorpi specifici e ancora più a lungo delle cellule memoria. Sarebbe stato utile che anche da noi venissero finanziati studi di popolazione per avere un record nazionale sull’efficacia dei vaccini, sulla durata della risposta immunitaria e sulla variabilità genetica del virus. In considerazione della senescenza del sistema immunitario, la questione della terza è oggi affrontata in Israele, che già cominciato la somministrazione agli over 50, in Francia, dove si pensa agli over 65 in coincidenza con la vaccinazione anti-influenzale e negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Si tratta di materia che non riguarda solo gli enti regolatori come Aifa o Ema, ma è un problema di sanità pubblica che va affrontato con spirito di prevenzione, non appena disponiamo di dati scientifici conclusivi. Sembra comunque, da lavori recenti intrapresi sia con Moderna che con Pfizer, che una terza dose, anche con il preparato vaccinale attuale, incrementi di almeno 5 o 6 volte il titolo degli anticorpi neutralizzanti, garantendo livelli sufficienti a coprire tutte le varianti in circolazione. Anche questo quindi ci fa valutare con molto interesse la terza dose.

Quando raggiungeremo l’immunità di gregge? Ma poi ci si può davvero arrivare in un mondo così globalizzato?

Credo che bisognerebbe smettere di parlare di immunità di gregge: è un concetto ormai superato. In primo luogo perché con 8 miliardi di abitanti del pianeta, anche se 2 miliardi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, considerata l’attuale globalizzazione di persone e cose non riusciremo mai a proteggere tutti. Inoltre, se all’inizio della pandemia per avere l’immunità di gregge e proteggere quindi anche i non vaccinati bastava vaccinare il 70% della popolazione, ora non è più così, perché il virus è cambiato. L’R con zero (R0, cioè il numero di riproduzione basale del virus, il cosiddetto indice di contagiosità) era intorno a 2-2,5 per il prototipo di Whuan, adesso l’indice oscilla tra 4,5 a 6. Questo significa che bisogna proteggere e vaccinare molte più persone. L’immunità di gregge riflette quindi la contagiosità del virus, l’efficacia del vaccino e il valore di R0, che con la variante Delta è raddoppiato. Non solo: la Delta ha un periodo di incubazione dimezzato (circa 2 giorni rispetto ai 5 del ceppo cinese), in quanto le mutazioni occorse al virus fanno sì che questo infetti e si replichi a titoli molto elevati nelle prime vie respiratorie, il che significa che nella maggior parte dei casi i soggetti che trasmettono sono asintomatici. Tutto questo indica che è quasi impossibile proteggerci pienamente dall’infezione, infatti questa protezione è garantita per il 60-80%, mentre siamo protetti dalla malattia grave e dalla letalità per oltre il 95%. Già un mese fa Fauci aveva detto che anche i vaccinati possono contrarre l’infezione, anche se non si ammalano, e che possibilmente c’è una finestra temporale precoce in cui trasmettono il virus. Quindi invece di immunità di gregge cominciamo a parlare di protezione dalla malattia severa, che si quantifica con i soggetti ricoverati con sintomi e in rianimazione. C’è poi l’aspetto di quanto e come questo virus si stia adattando all’uomo, se stia già diventando endemico come i betacoronavirus del raffreddore e come l’influenza, e se dovremo, come è probabile, convivere con esso. L’immunità conferita dai vaccini e dall’infezione naturale è comunque il primo fattore che può influire su questo adattamento evolutivo del virus.

Una nuova variante potrebbe essere ancora più temibile delle precedenti?

Ci sono almeno trenta lignaggi di virus diversi dal prototipo di Wuhan. I lignaggi sono ceppi di virus accomunati da un unico progenitore. All’interno di questi trenta lignaggi circolanti abbiamo almeno una ventina di varianti: di queste, quattro sono quelle che ci preoccupano, perché sono immunoevasive, sono molto diffusive e possono portare anche a conseguenze gravi (Alfa, Beta, Gamma e Delta). L’aspetto biologicamente interessante della variante Delta, ormai dominante in tutto il mondo, è che dove essa si è sviluppata non sembra essere stata rimpiazzata da altre varianti. Anche questo potrebbe essere il segnale che il virus si sta adattando all’uomo. Ovviamente non si può escludere l’insorgenza di altre temibili varianti, ma se consideriamo che questo è un virus con un tasso di letalità relativamente basso, al pari di altri virus con tale caratteristica non ha interesse ad eliminare l’ospite, pena la sua estinzione. Immunoevasione, contagiosità e letalità devono necessariamente bilanciarsi in un’entità biologica come un virus con poco meno di 30 funzioni geniche. Diventare più contagioso per diffondersi e persistere più a lungo possibile nella specie umana, divenuta ormai l’ospite naturale per Sars-Cov-2, non comporta necessariamente un aumento della patogenicità, come alcuni dati clinici sembrano anche indicare. Non esiste poi evidenza di alcun virus che sia diventato più virulento in corso di una vaccinazione di massa. Anzi: più ci vacciniamo e più impediamo al virus di mutare.

Quando ne saremo usciti saremo in grado di fare tesoro di questa terribile esperienza in vista di possibili nuove pandemie?

Credo che dovremmo farne tesoro a tutti i livelli. Innanzitutto a livello scientifico, imparando a collaborare di più tra ricercatori e istituzioni scientifiche e sanitarie di tutto il mondo. I cinesi non ci hanno detto nulla sull’origine del virus e ci hanno negato ogni accesso ai loro laboratori. Investendo in virologia evoluzionistica, studiando i virus con potenziale pre-pandemico all’interfaccia uomo-animali-ambiente e creando unità di esperti in preparazione e risposta alle nuove, inevitabili pandemie. Dovremmo anche imparare a comunicare meglio: che parlino poche persone e pochi esperti, che la stampa non cerchi il titolo ad effetto e che cessino i talk show. Dovremmo anche avere appreso che queste pandemie non sono emergenze clinico-assistenziali che si risolvono ricoverando di più nei pronto soccorso e negli ospedali, dove si diffonde maggiormente il virus (come avremmo già dovuto ricordare dall’esperienza con la Sars), ma sono in primis emergenze di sanità pubblica, che si affrontano migliorando l’assistenza e la medicina territoriale, con medici di medicina generale che siano in grado di fare le diagnosi e di applicare le prime terapie a domicilio.

C’è motivo di essere ottimisti nel caso dovessimo affrontare una nuova prova di questo tipo?

Io sono ottimista perché la scienza mai come adesso ci aveva fornito un vaccino in nove-dieci mesi. E nel giro di un anno abbiamo vaccinato miliardi di persone. Non era mai successo. Presto avremo a disposizione nuovi farmaci (almeno 4 antivirali specifici stanno per essere autorizzati dagli enti regolatori) che saranno utilissimi, in associazione ai vaccini, a contrastare e contenere un’infezione acuta come Covid 19. L’altra lezione, forse la più importante, è per i virologi: dovremmo pensare che queste pandemie le incontreremo ancora e sempre più, perché i virus sono gli elementi vitali più diffusi nella biosfera. Quindi cosa dovremmo avere imparato? Che il 90% dei virus che causano epidemie o pandemie vengono dagli animali o dagli insetti (arbovirus). Perché? Perché stiamo violando il pianeta, con i cambiamenti climatici, gli allevamenti intensivi, la deforestazione. Tutto questo distrugge nicchie ecologiche e sposta l’habitat dei virus. La grande sfida è quella di prevenire queste situazioni prima che diventino pandemiche e scovare i virus prepandemici nel loro ambiente.

L'ultima domanda è «parmigiana». Lei ha iniziato la sua carriera accademica a Parma. Che ricordo ha di quei tempi?

Il mio primo ruolo accademico in Italia come assistente ordinario l’ho avuto a Parma. Ricordo che la vita di Parma era una vita più allegra e spensierata di quella che ho trovato in altri posti, con tante soddisfazioni non solo professionali ma anche tennistiche. A Parma torno ancora volentieri e vado sempre a degustare l’ottima cucina locale. All’epoca vivevo con la mia famiglia a Noceto. A Parma poi è nata una delle mie figlie. E ovviamente ricordo con grande riconoscenza il mio maestro di allora, il professor Gian Carlo Schito, colui che mi ha incentivato a progredire nella ricerca virologica. Ancora oggi ho tanti amici sia a Parma che a Noceto, dove ho riscontrato fra la gente un’apertura e un calore umano che poi, tornato a Padova, non ho più ritrovato.