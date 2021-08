Addio a Benassi, armaiolo da 40 anni

Le serrande dell’armeria in via Padre Lino 7 sono malinconicamente sbarrate, ma non per ferie. Dopo un breve ricovero in ospedale, lunedì scorso è venuto a mancare, a soli 65 anni, Rodolfo Benassi, che quelle saracinesche le alzava tutte le mattine da quarant’anni. Così, almeno per qualche tempo, mancherà un altro punto di riferimento dell’Oltretorrente, frequentato da centinaia di clienti e appassionati di armi sportive, in particolare di tiro con l’arco. Chi lo conosce lo descrive come una persona originale, non banale, colta, con la battuta sempre pronta, capace di coltivare le amicizie e di tuffarsi con entusiasmo in tante avventure. Diplomato all’Itis, da giovane ha gestito insieme al padre un bar in via Gorizia, ha fatto il capotreno nel Genio ferrovieri dell’Esercito, ha lavorato in Libia come tecnico per la Zanussi, poi finalmente ha coronato nel 1981 il sogno di mettersi in proprio, aprendo «Stock House Sport Center» in via Pader Lino, dove vendeva attrezzature per avancarica, caccia, tiro, coltelleria, fuochi artificiali e pesca sportiva, oltre agli archi, che erano la sua passione.

Benassi era infatti istruttore federale di tiro con l’arco e dirigeva la maggiore società sportiva di Parma di questa disciplina. «Mio padre – dice commosso il figlio Gian Marco – era prima di tutto una persona di buon cuore, ha sempre dato una mano a tutti e aveva tanti amici che conserveranno il suo ricordo. Era un uomo di sport con tanti interessi, e soprattutto era autonomo, non amava avere padroni. Gli piaceva viaggiare, conosceva benissimo il lontano Oriente. La passione per le armi gli è venuta come evoluzione di quella per il tiro con l’arco. In gioventù aveva praticato anche body building e ricordava sempre con piacere la lunga milizia da volontario nella protezione civile dell’Assistenza pubblica, con la quale aveva portato soccorso alle popolazioni terremotate».

Per l’amico Roberto Ghirardi, che lo ha accompagnato diverse volte nelle sue peregrinazioni per il tiro con l’arco, Rodolfo «era generoso e sapeva farsi voler bene», mentre per Vittoria Gonzi, titolare della vicina panetteria, «era una persona di cultura». Il negozio, per ora, resterà chiuso, ma il figlio Gian Marco è determinato a riaprirlo.

Antonio Bertoncini