Green pass, cosa cambia da mercoledì

Green pass: per quanto tempo vale, dove vale? Dove si può viaggiare con la carta verde europea? Domande e risposte importanti perché dal primo settembre cambieranno alcune regole: l'autunno e l'inverno che ci aspettano saranno scanditi dai divieti imposti dai pass Covid. A partire dalle scuole, dove la media regionale del personale scolastico vaccinato è ragguardevole (94% circa), ma dove quel 6% residuo (che si spera si assottiglierà ulteriormente in vista del ritorno nelle aule) rischia di creare problemi all'ingresso delle scuole proprio per la verifica del Green pass.

Tre i modi per avere il Green pass: 1) Perché ci si è vaccinati: scatta dal 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda dose, dopo la quale per ora vale nove mesi. Se non si esegue la seconda dose perde di validità; 2) Con test molecolare o antigenico rapido negativo, e vale 48 ore; 3) Se si è guariti dal Covid da meno di sei mesi, a prescindere dalla quantità di anticorpi presenti nel sangue. Dopo i sei mesi per avere il pass occorre una dose di vaccino Il Cts (Comitato tecnico scientifico) ha dato il via libera all'estensione del pass (obbligatorio fino ai 12 anni) fino a 12 mesi. Oggi il certificato verde è valido nove mesi. Se il via libera dell'organismo del Ministero della salute diventerà norma, si passerà quindi al prolungamento fino ad un anno.

m.t.