In vendita il presidio della polizia locale

Un presidio di sicurezza affittato o in vendita? Un paradosso che tale non è se si guarda a quanto sta avvenendo in Piazza Ghiaia.

Risale a poco meno di due anni fa l'apertura da parte del Comune, dopo averla a lungo annunciata, di un presidio dei vigili urbani (o meglio della Polizia locale, per usare il gergo tecnico di uso attuale) nel cuore di uno dei luoghi diventati più problematici per l'ordine pubblico del centro come Piazza Ghiaia. Un'apertura di un ufficio fisso, presidiato per alcune ore al giorno, con un'insegna ben visibile e con lo scopo di fornire un punto di ascolto per i cittadini facilmente accessibile e in grado di raccogliere segnalazioni e suggerimenti sulle azioni da intraprendere per migliorare la vivibilità di una piazza che purtroppo negli ultimi anni è andata incontro a un inesorabile declino che si intendeva contrastare anche con interventi concreti come l'apertura dell'ufficio.

Presidio in vendita?

Ormai da qualche tempo, però, la sede originaria individuata dal Comune si presenta chiusa e ben sigillata con vistosi cartelli che pubblicizzano la disponibilità dello spazio commerciale (si tratta di uno dei negozi ristrutturati presenti da inizio '900 sotto il Lungoparma) per l'affitto o la vendita. Non ci sarebbe niente di male se non fosse per il fatto che però, ben visibile al di sopra della vetrina con gli annunci, è presente l'insegna “Polizia locale” con lo stemma del corpo che era stata installata al momento dell'attivazione del presidio fisso, che risale al settembre del 2019.

Un presidio utile

L'avvento del Covid aveva poi portato alla forzata chiusura sia di quello della Ghiaia che degli altri presidi fissi istituiti dal Comune in via Bixio e all'interno dello Stu Pasubio nel quartiere San Leonardo. In Ghiaia, però, nella sede designata per il presidio sono comparsi, dopo la chiusura forzata, i cartelli che mettono in vendita o in affitto la sede. A questo punto, al di là delle considerazioni sull'utilità della postazione in un luogo, come la Ghiaia, che è comunque tornato a essere frequentato dopo la fine delle restrizioni sanitarie, sarebbe doveroso che almeno si togliesse con una certa sollecitudine l'insegna della Polizia locale sopra a un luogo che evidentemente non è più in funzione come presidio da tempo. Perché l'immagine che viene data con la foto che pubblichiamo in pagina è quella di un'incuria rispetto all'immagine della Polizia locale e di un abbandono sul fronte del controllo del territorio che con un minimo sforzo si potrebbe cancellare.

Gian Luca Zurlini