La strana questua di aiuti per i profughi: il mistero del furgone «fantasma»

Si è sparsa fra i fidentini la notizia della presenza di un furgone che si aggirerebbe in città, a nome della Croce Rossa, per raccogliere indumenti, in relazione all'accoglienza delle famiglie provenienti dall'Afghanistan.

La Croce Rossa di Fidenza, ha precisato che, al momento, non risulta nessun furgone che gira a loro nome. Forse potrebbe essersi trattato solo di un disguido. In ogni caso la Croce Rossa ha sottolineato che non è in atto nessuna campagna porta a porta. Le uniche modalità di raccolta sono quelle indicate nel sito internet parma.cri.it/criparma.it e nei profili social ufficiali del Comitato. Pertanto si fa appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente alle autorità competenti eventuali situazioni anomale.

Invece è reale la presenza in città di sedicenti incaricati del gas, segnalati dai fidentini in vari quartieri della città, sia in centro che in periferia. Numerosi cittadini, allarmati dalla presenza di questi scatenati finti operatori, hanno postato sui social vari appelli soprattutto per avvertire la popolazione, in particolare le persone anziane: «Fate attenzione». In diverse zone, si aggirano giovani, sia ragazzi che ragazze, che suonano ai campanelli delle abitazioni. Quando i padroni di casa rispondono, questi giovani si qualificano come operatori del gas e chiedono in alcuni casi di firmare un foglio per un adeguamento. Oppure dicono di dover controllare le bollette o i contatori. «Si sono presentate due ragazze, anche piuttosto arroganti – ha spiegato una fidentina – mi hanno sventolato un foglio, dicendomi che dovevo firmare, perché era in corso un adeguamento. Quando gli ho detto di aspettare un attimo che avrei chiesto conferma alla mia società del gas, se ne sono andate imprecando. Quindi mi rivolgo ai fidentini, affinché prestino la massima attenzione e non firmino nulla».

«Quando mi hanno suonato chiedendomi di aprire la porta perché dovevano controllare i contatori del gas – ha aggiunto un altro fidentino – ho risposto che i contatori erano all'esterno: se ne sono andati brontolando qualcosa».

Gli ha fatto eco un'altra fidentina, medesimo copione: «Due ragazze mi hanno suonato al citofono: dovevano esaminare le bollette del gas. E quindi ho chiesto loro chi le avesse mandate. Le giovani hanno farfugliato qualcosa e se ne sono andate spazientite». Totale: non mostrare mai bollette e documenti a nessuno, contengono dati sensibili. Nessuno è autorizzato a controllare contatori, bollette e chiedere soldi per conto di alcuna società.