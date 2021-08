Un disabile in carrozzina scippato in via Europa

Disabile scippato in via Europa. Cadere più in basso, anche per chi vive arraffando la roba altrui, è davvero molto difficile. Ma ci sono episodi in cui si comprende come purtroppo a volte la vigliaccheria non abbia limiti.

Non esiste mai onore in un furto o in uno scippo. Ma, almeno, se si sceglie come obiettivo un rugbista, si può dimostrare anche di avere un briciolo di stupido coraggio. Invece, niente anche se di coraggio, in questa storia, ne ha da vendere chi, da disabile, non si arrende e continua a muoversi, pur tra tante difficoltà. E anche chi - un giovane di passaggio - si è offerto subito di aiutarlo.

A subire lo scippo, nei scorsi scorsi, è stato un disabile parmigiano cinquantenne che ha contattato la Gazzetta per raccontare il bruttissimo episodio di cui è stato vittima.

Poco dopo le 18, l'uomo sulla sua carrozzina elettronica sta procedendo lungo via Europa.

A un certo punto, vicino al ponte, qualcuno si avvicina alle sue spalle e, con un gesto fulmineo, afferra lo zaino che il cinquantenne ha appeso dietro la sua carrozzina e si dà alla fuga. Tutto accade in un lampo ma la vittima riesce a vederlo. Si tratta probabilmente, secondo il racconto, di un uomo di origine nordafricana che si dilegua verso il torrente.

C'è, però, qualcuno che assiste alla scena e che è pronto a dare una mano al disabile. Un giovane automobilista di passaggio, infatti, si ferma per prestare soccorso e si offre di andare a recuperare lo zaino sottratto all'uomo. La vittima, però, pur toccata dalla generosa offerta di aiuto, lo convince a desistere.

«Lo zaino e ciò che conteneva - racconta - erano di poco valore. E poi non volevo che a quel coraggioso ragazzo potesse accadere qualcosa di brutto. Magari poteva anche ricevere una coltellata».

Il ponte Europa, prosegue, «è diventato un dormitorio di disperati e il giovane si sarebbe trovato in grande pericolo in quel luogo».

Una storiaccia, comunque, che si è conclusa con un danno, tutto sommato, minimo dal momento che la vittima avrebbe anche potuto cadere procurandosi ferite serie. Rimane, però, tanta amarezza.

L'uomo, infatti, ancora non si capacita che un episodio del genere sia potuto accadergli proprio nella sua città. «Sono disabile da dieci anni - spiega - e ho girato varie città d'Italia e del mondo in sedia a rotelle ma proprio nella mia città mi doveva capitare un episodio del genere? Ora mi sento meno sicuro». L'uomo, che dice di non aver intenzione neppure di sporgere denuncia «per l'esiguo valore del maltolto», chiede invece di «raccontare la sua storia» anche per mettere l'accento «sul degrado di certi luoghi della città».

Michele Ceparano