Una famiglia da cinque giorni senza corrente

Da cinque giorni senza energia elettrica. Una famiglia di Monticelli sta, infatti, vivendo una situazione di grande disagio a causa di un disservizio. «Tempo fa - spiega un uomo che si è rivolto alla Gazzetta per raccontare questa storia - c'è stato un cambio di sistema operativo di Iren per cui sono saltate tante domiciliazioni delle fatture. Così il 15 luglio ci sono arrivate tre fatture in cui ci comunicavano che, a partire da dicembre, c'erano tre nostre fatture non pagate e, se non lo avessimo fatto, ci avrebbero tolto la corrente». Verificato con la banca che le fatture non erano state pagate, «paghiamo subito le bollette inviando le ricevute a Iren. Mercoledì, però, ci hanno ugualmente tolto la corrente. Giovedì abbiamo telefonato e Iren ha ammesso che i pagamenti non erano stati registrati. Abbiamo perciò rispedito le ricevute e ci è stato assicurato che in 24-48 ore la corrente sarebbe stata ripristinata. Dopo altre telefonate - continua il racconto -, sabato mattina ci siamo anche recati all'Iren e un'addetta ci ha detto che questa pratica di riattivazione non era mai stata aperta. L'hanno perciò attivata e ora siamo in attesa». Anche ieri, comunque, niente luce. «Domattina (oggi per chi legge, ndr) torneremo là - conclude - e speriamo che, finalmente, si muova qualcosa. Oltre al disagio, questo blackout ci ha anche danneggiato e non escludiamo, se la situazione si protrarrà, di rivolgerci ai Consumatori».

r.c.