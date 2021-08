Vittoria all'ultimo sospiro:

Mihaila

L'uomo del destino. Questa era la sua prima convocazione stagionale dopo la lunga pausa post operatoria. Era già tanto che giocasse, corresse, calciasse senza alcuna remora. E l'ha fatto subentrando negli ultimi venti minuti. Poi, quando ha agganciato alla perfezione il confetto disegnato da Vazquez e lo ha scaraventato in porta, ha spinto il Parma oltre i suoi limiti attuali, dandogli, speriamo, l'abbrivio giusto per questa lunga e difficile stagione. E il gol allo scadere del recupero del recupero (per una volta non è un refuso) è un segnale importante perché da un anno in qua i crociati queste reti le subivano e basta. Chissà che non sia la svolta: intanto godiamoci i tre punti e la seconda vittoria dell'anno solare, pensando finalmente a un Kyle Krause felice.

Buffon

6,5

Finalmente capitano, fa una bella parata nel primo tempo su Calò e nel finale si ripete su Moncini che era in off side. Insomma, la saracinesca era giù.

Sohm

6,5

In difesa a volte va in trance però è stato più efficace di altre volte, anche nel partecipare all'impostazione del gioco. Nel finale fa il play e pare più a suo agio.

Osorio

5,5

Alterna interventi risolutivi a pisolini pericolosi, ieri più i secondi dei primi. Deve avere più intensità e concentrazione perché la B non è una passeggiata.

Cobbaut

6,5

Appena arrivato viene buttato nella mischia da Maresca e se la cava bene, senza particolari scompensi, mostrando prestanza fisica anche un bel sinistro.

Busi

6

Pur da destro copre il buco del terzino sinistro, Elia lo impegna ma lui tiene e prova anche a fluidificare senza però lasciare segni. Nel finale torna a destra.

Schiattarella

6,5

Ottima prova sia in interdizione che nel far girare la palla con rapidità. Peccato per quell'eurogol annullato che gli aveva procurato cori ostili dai suoi ex tifosi.

Juric

6

L'arbitro lo grazia per quasi un'ora e lui ne approfitta per randellare da tutte le parti e fare avanti e indietro. Tra tanti piedi buoni anche i suoi diventano fondamentali.

Man

5,5

Nel primo tempo è il più vivace, Foulon non lo tiene ma lui pecca sempre in concretezza, va poco al tiro e quando ci va non punge. Ammonito, esce dopo un'ora.

Vazquez

6,5

Non sarà mai veloce, però resta in campo 90' e sembra uscire alla distanza. Difende la palla da maestro e alla fine pennella l'assist vincente.

Brunetta

6

Sfortunato in due conclusioni nel primo tempo, nella ripresa passa a destra ma è meno brillante che nelle ultime uscite.

Tutino

5,5

Bravo a venire incontro, smistare e aprire spazi, più avanti o non si fa trovare o lo cercano poco. Fatto sta che non incide.

Inglese 15' st

6

Subentra a Man e va alla conclusione un paio di volte mostrandosi carico. Bravo quando di testa prende il palo sia pur in fuorigioco.

Camara15' st

6

In mezzo lotta per mezz'oretta poi si infortuna alla spalla ed esce. In bocca al lupo.

Zagaritis32' st

6

Si rivede anche il greco per un cameo finale con qualche sbavatura, ma in cui riesce a smorzare un tap in a colpo sicuro di Moncini.